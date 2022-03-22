أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي ، أن أنظمة الولايات المتحدة تتعرض للهجمات السيبرانية يوميا، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز أمنها الإلكتروني.

وقال كيربي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن روسيا تريد زيادة عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، لكننا لم نر تحركا لتلك المجموعات" مضيفا أن الوزارة تناقش الدفاعات الجوية المناسبة التي يمكن إرسالها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في النهاية بقرارات سيادية للدول المعنية.

وتابع "نرى إشارات على زيادة في نشاط البحرية الروسية شمالي البحر الأسود حيث تم تسجيل نشاط عسكري للبحرية الروسية قبالة سواحل أوديسا، مؤكدا أن الأوكرانيين حققوا نجاحا كبيرا في صد روسيا ومنعها من التفوق الجوي.