تنطلق اليوم احتفالات بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، بيوم الشعر العالمي، والذي يحل في النصف الثاني من شهر آذار / مارس كل عام.

وتتضمن الاحتفالات التي تنتظم خلال الفترة من 22 وحتى 24 من الشهر الجاري، أمسيات شعرية، وندوات وجلسات نقدية، إلى جانب معرض للخط العربي والحروفيات.

وقال الشاعر المصري، حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن اجندة الاحتفالات، التي تقام ببيت الشعر ومكتبة الأقصر العامة، تتضمن إقامة أربع أمسيات شعرية يشارك فيها 20 شاعرا وشاعرة، وندوة للتعريف بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، بجانب جلسة نقدية بعنوان "تحولات القصيدة العربية المعاصرة"، يتحدث فيها الدكاترة محمد أبو الفضل بدران، وشوكت المصري، وعادل درغام.

ووفق القباني، يصاحب الاحتفالات معرضا تشكيليا يدور في فلك الحروفيات وفنون الخط العربي، ويشارك فيه 21 فنانا.

يذكر أن بيت الشعر بالأقصر أقيم ضمن شبكة بيوت الشعر العربي التي تنتشر في الإمارات والشارقة والبلدان العربية والتي دشنتها دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة.