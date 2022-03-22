أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للطاقة في الصين أن البلاد أضافت 86ر10 جيجا واط من قدرة الطاقة الشمسية في أول شهرين من العام الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار العام السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة الوطنية للطاقة أفادت بأن الصين أضافت 73ر5 جيجا واط من قدرة طاقة الرياح في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تضيف الصين ما يصل إلى 90 جيجا واط من قدرة الطاقة الشمسية العام الجاري فيما تدفع البلاد من أجل بناء ضخم للطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية ووضع ألواح شمسية على أسطح البنايات.