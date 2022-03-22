أعلنت العائلة الملكية الهولندية في لاهاي أن الملك فيليم ألكسندر يعتزم فتح أحد منازله للاجئين من أوكرانيا.

وقال بيان ملكي إن قلعة "هيت أودي لو" الواقعة قرب بلدة أبلدورن ستستضيف من ست إلى ثماني عائلات أو ما بين 20 و30 فردا اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل المقبل.

وتقع تلك القلعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شرق العاصمة أمستردام ، وهي مملوكة للدولة ويدفع الملك إيجارها حاليا. ومع ذلك ، يعيش الملك وعائلته في لاهاي وعادة ما يستخدمون فقط مقر نزل الصيد الذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر للم شمل الأسرة.

وتم حتى الآن، استضافة نحو 500ر12 لاجئ من أوكرانيا في هولندا عبر القنوات الرسمية. وإضافة إلى ذلك، تم الترحيب بعدد غير معلوم ممن فروا جراء النزاع في منازل أفراد أسرهم أو أصدقائهم.