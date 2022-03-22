أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن العجز في ميزانية البلاد تراجع في شباط/فبراير الماضي مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، إلى 1ر13 مليار جنيه إسترليني في شباط/فبراير، وهو أقل بـ 4ر2 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي.

وبلغ صافي الاقتراض في السنة المالية حتى شباط/فبراير 4ر138 مليار جنيه إسترليني، وهو ثالث أعلى مبلغ اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في .1993 ومع ذلك، كان هذا المبلغ أقل من نصف الـ9ر290 مليار جنيه إسترليني التي جرى اقتراضها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بلغ 8ر2326 مليار جنيه إسترليني في نهاية شباط/فبراير، ما يعادل نحو 7ر94% من الناتج المحلي الإجمالي.