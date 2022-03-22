ذكرت تقارير إخبارية إن شركة الطيران الفرنسية أير فرانس تجري محادثات لشراء ما بين 35 و50 طائرة طراز إمبراير -190إي2 لتشغيلها من خلال شركة طيران الرحلات القصيرة التابعة لها هوب، بحسب صحيفة ليز إيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة تتراوح بين ملياري و3 مليارات يورو وفقا للأسعار الرسمية للطائرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن اير فرانس وهوب بدأتا محادثات مع النقابات العمالية بشأن إجراءات جديدة لزيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة العمالة، حيث سيتوقف شراء الطائرات على موافقة العمال على هذه الإجراءات.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن القرار النهائي بشأن الصفقة قد يصدر في الصيف المقبل.