تستضيف منطقة البر الغربي الأثرية بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، معرض "الكرتيد" للفنانة التشكيلية البولندية إيزابيلا ماريا أخمن، والذي ترمز لوحاته إلى الموروث الثقافي العتيق لحضارات البحر المتوسط "ذلك الذي يربط بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب".

وقالت الأمريكية دومينيك نافارو، مؤسسة "الأقصر أرت جاليري" ، مستضيفة المعرض الذي انطلق الأحد ويستمر لمدة أسبوع ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الفنانة إيزابيلا ماريا أخمن، استوحت اسم معرضها "الكرتيد" من "آنسات كاريا" بالحضارة اليونانية القديمة، اللاتي عرفن برقصاتهن الخاصة التي كُنّ يَظهرنَ من خلالها كنباتات راقصة.

وأشارت إلى أن لوحات المعرض تبرز تلك العلاقة بين النساء والطبيعة، وتمثل كل صورة ظلية نسائية مستوحاة من الحضارات المختلفة ، كما تسلط الضوء على أهمية دورهن في حفظ التناغم في حركة الكون المتلاحقة.

ولفتت نافارو إلى أن لوحات المعرض جذبت الكثير من الجمهور وحظيت بإعجاب الحضور من الزوار الأوروبيين والأمريكيين بجانب الفنانين والجمهور من مصر.

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية البولندية إيزابيلا ماريا أخمن،في تصريحات لـ (د. ب. أ) إن لوحات المعرض تنتمي لفن الحروفيات، واستخدمت فيها الخط العربي الذي تعتبره من أهم أدواتها التشكيلية، حيث توظفه فنيا في أغلب لوحاتها.

ولفتت إلى أنها تهدف من خلال معرضها "الكرتيد"، إلى خلق مساحة رحبة للحوار عبر الحضارات، والتعريف بالأدب البولندي، والأديبات والمفكرات الحاصلات على جائزة نوبل، أمثال فيسوافا شيمبورسكا، وأولجا توكارتشوك، وماريا سكودفسكا كوري، بجانب الأديبات زوفيا ناوكفسكا، وايفا ليبسكا، وهالينا بوشفيا تفسكا، حيث تم اختيار مقتطفات من عدة مؤلفات ترجمها إلى العربية المترجم يوسف نبرواي، وجرى توظيفها في لوحات المعرض.

وأشارت إلى أن النصوص التي استخدمت في لوحات المعرض تعبر عن موضوعات عدة مثل الهوية والاحترام والعزة، والحرية، والقيم والموضوعات الأزلية التي تتشارك فيها الإنسانية دون النظر إلى الأديان والأعراق.

وجرى استلهام تلك الأشكال والأنماط والألوان التي جاءت بلوحات المعرض، من خلال رحلات الفنانة إيزابيلا ماريا أخمن، إلى بلدان عدة بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.