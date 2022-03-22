تواجه قطارات يوروستار منافسة على الخط الذي يربط بين أوروبا وبريطانيا عبر نفق القنال الإنجليزي.

وقالت شركة "جيتلينك" التي تقوم بتشغيل نفق القنال الإنجليزي إن شركة "رينفي" الإسبانية للسكك الحديدية تدرس استخدام الخط. وأضافت "جيتلينك" إنها ستؤيد المشروع نظرا لأنه يمكن أن يمنح دفعة جديدة للحركة عبر القنال الإنجليزي ويتيح للمسافرين خيارا إضافيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قطارات "رينفي" ستعمل مباشرة من لندن إلى إسبانيا عبر فرنسا.

وقد تبدأ العمليات في غضون فترة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

يذكر أن يوروستار تابعة لشركة السكك الحديدة الفرنسية "اس ان سي اف" وتقوم بتسيير قطارات من باريس وبروكسل إلى لندن. وقد تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع أعداد المسافرين على متن قطارات يوروستار.

وتأمل شركة السكك الحديدية الفرنسية في دمج يوروستار مع شركة تاليس، وهي شركة القطارات فائقة السرعة من باريس إلى بروكسل وأمستردام وغرب ألمانيا.