أعلنت مجموعة "كيرينغ" للسلع الفاخرة في بيان الاثنين تعيين جيانفيليبو تيستا مديراً عاماً لدار "ألكسندر ماكوين" خلفاً لإيمانويل غينتزبرغر اعتباراً من أيار/مايو.

وأشار البيان إلى أنّ جانفيليبو تيستا سيتبع لرئيس مجموعة "كيرينغ" التنفيذي فرنسوا-هنري بينو.

وأوضح أنّ تيستا يخلف إيمانويل غينتزبرغ الذي "قرر ترك +كيرينغ+ لخوض تحدّ مهني خارج المجموعة".

وبدأ الإيطالي جانفيليبو تيستا مسيرته المهنية في شركة "تاغ هوير" عام 2002، ثم شغل مناصب عدّة في LVMH وتحديداً في فروع "فِندي" بإيطاليا واليابان وهونغ كونغ.

وانضم عام 2016 إلى مجموعة "كيرينغ" كرئيس لـ"غوتشي" في الصين قبل أن يصبح عام 2019 رئيساً للفروع الموجودة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ونائب رئيس الفروع العالمية لـ"غوتشي".

وأوضح البيان أنّ جانفيليبو تيستا سيكون بصفته الرئيس التنفيذي لـ"ألكسندر ماكوين" مسؤولاً عن تسريع تطوير دار السلع الفاخرة البريطانية حتى إبراز إمكاناتها الكاملة".

وحققت مجموعة "كيرينغ" (تضمّ "غوتشي"، "سان لوران"،"بالنسياغا"، "بوشرون"...) عام 2021 إيرادات بلغت 19,3 مليار دولار.