أعلنت وزارة العمل الألمانية في برلين زيادة المعاشات في غرب ألمانيا بنسبة 35ر5% وفي شرق البلاد بنسبة 12ر6% اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل.

ويأتي التعديل الدوري للمعاشات على ما يبدو أعلى مما كان متوقعا من قبل، حيث كان وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل يتحدث في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن زيادة قدرها 4ر4%. ويرجع سبب الزيادة إلى التطور الإيجابي لإيرادات المعاشات.

وقال هايل: "يسعدني أن نعلن اليوم عن تعديل واضح للمعاشات التقاعدية"، مضيفا أن هذه أخبار جيدة للأشخاص الذين استمروا في العمل لسنوات طويلة، وأضاف: "خاصة في ضوء التحديات الحالية - سواء كانت ارتفاع الأسعار أو الأزمة الدولية - من المهم أن نرى أن نظام المعاشات التقاعدية لدينا فعال"، مضيفا أنه لا ينبغي فصل تطور المعاشات عن تطور الأجور.