كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن نادي برشلونة الإسباني وضع البرازيلي رافينها دياز جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليدز يونايتد كهدف أول لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل، بديلا عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند؛ لصعوبة إتمام الصفقة بسبب المبالغ التي سيدفعها على مدار السنوات المقبلة، والتي قد تعرض النادي للمخاطر الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع رافينها؛ لتعويض رحيل متوقع للجناح عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وسيغادر مجانًا بعد فشل مفاوضات التجديد.

وأشارت إلى أن برشلونة يرغب في استغلال نجمه السابق ديكو، الذي يعمل كوكيل للبرازيلي في الفترة الحالية، من أجل حسم الصفقة في الأسابيع المقبلة ويصبح رافينها لاعبًا جديدًا في قلعة (كامب نو) "ملعب برشلونة".

ويبدي هيرنانديز إعجابه بالبرازيلي، الذي يتميز بالحرفية والمراوغة والقوة البدنية، كما أنه يجيد التسجيل بكلتا قدميه وهذا أمر مهم بالنسبة للنادي.

وينتهي عقد رافينها، في يونيو 2024، لكنه لا ينوي التجديد ويرغب في الرحيل.