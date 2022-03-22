أعلنت شركة "وان ويب" OneWeb المشغلة للأقمار الاصطناعية والتي اضطرت إلى تعليق عمليات الاطلاق المقررة عبر صواريخ سويوز الروسية، الاثنين انها ستستأنفها مستعينة بخدمات الشركة الأميركية "سبايس اكس" لمواصلة نشر كوكبتها.

وقالت الشركة في بيان إن "وان ويب وسبايس اكس ابرمتا اتفاقا يسمح لوان ويب بمعاودة عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية" مشيرة إلى أن أول عملية إطلاق ستحصل خلال السنة الراهنة.

وقال رئيس الشركة نيل ماسترسون في البيان "نحن على الطريق الصحيح لانجاز نشر اسطولنا الكامل من الأقمار الاصطناعية وتوفير خدمة متينة وسريعة وآمنة في العالم بأسره".

واطلقت الشركة حتى الان 428 قمرا اصطناعيا من أصل 648 في هذه الكوكبة ووضعتها على مدار منخفض. وقد وضع ثلثا هذه الدفعة الأولى بواسطة صواريخ سويوز الروسية عبر شركة ستارسيم المشتركة بين "اريان سبايس" الأوروبية ووكالة "روسكوسموس" الروسية.

لكن استجابة للعقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا، علقت روسيا إطلاق صواريخ سويوز من غويانا الفرنسية فيما تخلت شركة "وان ويب" ومقرها في لندن عن استخدام قاعدتي بايكونور وفوستوشني الروسيتين.

وطالبت موسكو الحكومة البريطانية بالتخلي عن مساهمتها في الشركة إلا ان لندن رفضت الطلب.

وكانت الحكومة البريطانية وشركة ببهارتي غلوبال الهندية اشترتا حصصا في وان ويب العام 2020 عندما كانت مفلسة بنسبة 17,6 % و30 % على التوالي. ومن بين المساهمين في الشركة أيضا، اوتلسات الفرنسية وسوفتبنك الياباني (17,6 %).