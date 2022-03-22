دعا وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا سكان العاصمة طوكيو و8 مقاطعات أخرى اليوم الثلاثاء إلى خفض استهلاك الكهرباء على الرغم من الطقس البارد غير المعتاد، حيث أدت تداعيات زلزال قوي وقع أسبوع الماضي إلى تقييد إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن دعوة الوزير جاءت بعد يوم من إصدار الحكومة تحذيرا بشأن توفر الكهرباء.

وأشارت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى احتمال وجود نقص في المنطقة التي تخدمها، في ظل بعض محطات الطاقة الحرارية خارج الخدمة عقب الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في شمال شرق اليابان.

وقال هاجيودا في مؤتمر صحفي إن من المحتمل أن تطلب الحكومة "تعاونا أكبر" في المستقبل من أجل خفض الاستهلاك، بحسب تطورات الوضع.

وتقول "تيبكو" إنها تلقت منذ الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي إمدادات كهرباء من سبعة موزعين آخرين للطاقة.

وتطلب الشركة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من الأسر ومواقع العمل توفير الطاقة عن طريق إطفاء الأنوار عند عدم الحاجة إليها وضبط التدفئة على 20 درجة مئوية كحد أقصى، مع مطالبة الشركات التي تتلقى الإمدادات من "تيبكو" أيضا بإبداء التعاون.

وتقول وزارة الصناعة إن هذا الموقف يعد الأكثر خطورة على المدى القصير لإمدادات الطاقة بالنسبة لـ "تيبكو" منذ أدارت تدابير قطع التيار الكهربائي في أعقاب زلزال مدمر ضرب شمال شرق البلاد في آذار/مارس 2011 وأعقبته موجة موجة مد عاتية (تسونامي) وكارثة نووية.