أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السابعه مـن (N1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (210) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 16/1/2001.
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
1- توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 24/3/2022 27/3/2022
2- توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 28/3/2022
3- إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 30/3/ 2022
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعتالمواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف إلى الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين و الموافق 28/3/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.
ملاحظة:
*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.
*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.
0001 محمد ابراهيم فوليت علي
0002 متعب نهار بجاد المطيرى
0003 مانع كامل مانع الشمرى
0004 وليد خلف منصور العنزي
0005 محمد ثويني محمد الذايدي
0006 سلطان نادر سلطان الدبوس
0007 نصرالله بدر ابراهيم النصرالله
0008 فهد حسين علي الخليفه
0009 خالد كريم صويان الفضلي
0010 سرور عبدالكريم سالمين سرور
0011 على مهدى عوض الشمرى
0012 عبدالعزيز جلال محمد حسين الحسيني
0013 طلال عبدالله حيدر النقى
0014 مشاري محمد سعد الجناع
0015 خضير عبدالله خضير مبارك
0016 حمد احمد حمد الزمامي
0017 فياض حمد فياض العنزى
0018 عبدالله فلاح سالم الوسمي العازمي
0019 محمد عبداللطيف عبدالرزاق ابراهيم الرقم
0020 وليد خالد سعد الحجيلان
0021 محمد سعد عواد العازمى
0022 ايمن على محمد بوجباره
0023 جاسم محمد سيف النامي
0024 هانى غانم عراك غانم
0025 عمر محمد عبدالمحسن العساف
0026 محمد مهنا خليفه ياسين الزيدان
0027 على احمد كارون عبدالسيد
0028 هاشم عبدالكريم عبدالله ابوالحسن
0029 سعدون صالح سعدون العتيبي
0030 محمد عبدالله حمد العنزى
0031 علي عبدالرضا علي عبدالله
0032 يعقوب جاسم عوده الفضلى
0033 خالد سالم دابس الرشيدى
0034 فهد عبدالعزيز على شامخ
0035 احمد جاسم مبارك الجاسم
0036 محمد مصطفى محمد صالح الريس
0037 فهد مطلب زعل العازمي
0038 ايوب احمد محمد السيد
0039 انور سالم خلف الرامزى
0040 محمد شنيان منصور الهاجرى
0041 فهد ماضى عساف المطيري
0042 مهلى فارس اسمر الفضلى
0043 نايف نزال حمود العازمى
0044 مرضى حجى مرضى الرشيدي
0045 يوسف محمد صالح الصراف
0046 بدر جميل بدر الفرحان
0047 نبهان ضعيان امحيبس العنزى
0048 مجبل مطر رحيم المطيرى
0049 بدر عبدالله مطلق مجبل
0050 صلاح عطيه عبيد الشمرى
0051 سعد عايض سعد الرشيدي
0052 فيصل عبدالله على العوضي
0053 مشاري احمد حسن الجسمي
0054 سامى ماطر مروى الظفيري
0055 وليد محمد فهد العجمى
0056 وليد سعود هويل العضيله
0057 انور عيد عويض العازمى
0058 محمد عاشور محمد حسن
0059 عبدالرحمن شلاش سعود العجمى
0060 محمد مشلح فنيسان السعيدي
0061 مشعل ذعار غزاى العتيبي
0062 فهد ناصر ثامر فهد
0063 محمد علي حمد الفهد الحمد
0064 ايتام عذبي عقيل نويديس الحسينى
0065 بدر جلوى ضيف الله الديحانى
0066 حمد على شداد الوتيد
0067 احمد خالد عريفج العازمى
0068 صلاح منصور مريخان العازمى
0069 يوسف سعران مزيد المطيري
0070 مشعل انور نورى عبدالقادر
0071 مشعل محمد مسعود محمد
0072 منير مبارك سكران السهلى
0073 سالم مروى متعب الشمرى
0074 صلاح مبارك سالم العازمى
0075 بدر ناصر نشاط العتيبي
0076 حمد فهد محمد الدريب العجمي
0077 محمد حباج دخيل الله العازمى
0078 فاروق جاسم احمد عبدالرسول
0079 ابراهيم محمد ابراهيم الشطى
0080 حامد راشد جازع العازمى
0081 سعد مخلف اللحيدى سرور
0082 محمد جاسم على باقر
0083 عبدالعزيز مشعان محمد المطيري
0084 صالح على غلوم جاولي
0085 صلاح راشد صالح العازمى
0086 محمد حسين على السلامين
0087 فيصل سليمان فريج الفريج
0088 مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي
0089 عياد مصلح عايد الرشيدى
0090 فيصل احمد خالد العليان
0091 معمر نايف عبدالله العتيبى
0092 على عباس احمد حسين
0093 خلف حويان راشد المطيري
0094 حمود راضى صالح العليوى العازمي
0095 سلمان على مجبل ادويهيس
0096 عادل عبدالرضا حسن رضا
0097 نواف راشد عوض الجويسرى
0098 فواز محمد مرزوق العازمى
0099 فايز تركي مرزوق الشويب
0100 محمد طارق محمد بوخضور
0101 طارق سليمان حسين الياسين
0102 على عبدالرسول اسماعيل عبدالرسول
0103 جراح مرزوق الحمد الدوسرى
0104 فالح محسن عايض المطيرى
0105 فيصل ياسين فيصل الخالدى
0106 عيد محمد عبدالله الشمالي
0107 مشعل مطلق مفرح الرشيدى
0108 محمد بطاح سالم الدويهيس
0109 بدر ناصر احمد الشبيكى
0110 طلال فالح مطلق السبيعى
0111 وائل احمد عيسى الشرهان
0112 عبدالله سالم فهيد العجمى
0113 محمد عبدالهادى عبدالرحيم محمد
0114 سعود سعد سعود المحجان
0115 بدر سلامه موسى الرشيدى
0116 جمال على محمد صالح القطان
0117 فراس محمد شيخان الفارسى
0118 عبدالله محمد ضميد العجمى
0119 فهد سالم سيف الحجيلان
0120 صلاح خالد مرزوق العازمي
0121 طامى ردن دندن المطيري
0122 طلال فيصل عبدالعزيز العازمى
0123 هادي شاجع جمعان الهاجرى
0124 احمد محمد عبدالعزيز البنوان
0125 فايز خلف جلعود حمدان
0126 عمر عايد صليهم الهاجري
0127 عبدالله سعود محمد العجمي
0128 بدر دغيم خلف العازمي
0129 جعفر محمد على نورالدين
0130 بندر مبارك عبدالله المرتجي
0131 خالد حمود جعيلان الدغباسي
0132 نشمى حمدان فالح العازمى
0133 خالد بادي صالح الرشيدي
0134 محمد يعقوب يوسف العلى
0135 على عبداللطيف ضيدان الضفيرى
0136 محمد جاسم حسين علي
0137 جابر عبدالله هلال الحميدي
0138 عبدالرحمن عوض كليب المطيري
0139 حيدر اسماعيل حيدر القلاف
0140 احمد مجيد عبدالله كرم
0141 فلاح غالب عوض الديحاني
0142 مبارك حمد مبارك العجمي
0143 عبدالله عبدالعالى عبدالله الجيعان
0144 شاهين صقر غانم الشاهين
0145 مصطفى حسن محمد الكندري
0146 يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول
0147 عبدالرحمن مجعد مرزب العتيبي
0148 محمد جاسم على الكندري
0149 عبدالله سعود عبدالله الشطى
0150 عبدالمجيد ملبس سالم الهاجري
0151 ابراهيم لافى ضيف الله العتيبى
0152 فيصل صالح محماس العتيبي
0153 هيثم سليمان خليل القطان
0154 سعد فلاح سعد غريب
0155 خالد ناصر محمد علي
0156 جابر يعقوب احمد علي
0157 عاصم عبدالله العيسى الخالد
0158 حسين علي مبارك المجعد
0159 عبدالله بطيحان دغيم المطيري
0160 عبدالله سعد هادى الرشيدي
0161 محمد هزاع عبدالله الهاجري
0162 سليم نواف سليم سرور
0163 محمد عبدالله ابراهيم الخضر
0164 عناد حبيب مرزوق الرشيدي
0165 فيصل ماجد سعد المطيري
0166 مزيد غازي محمد شوق الرشيدي
0167 خالد حامد باتل المطيري
0168 احمد مجبل مزرم الدواي
0169 سحمي مهدي مزعل السبيعي
0170 عادل مبارك مضحي المطيري
0171 ناصر صقر فالح المطيري
0172 خالد محمد عايش الرشيدي
0173 محمد عبدالله فالح الرشيدي
0174 ثامر ناصر عوض العدوان
0175 احمد عبداللطيف ابراهيم القلاف
0176 فيصل حميد صحن العازمي
0177 على محمد عبدالله الفودرى
0178 مزيد بانى دخيل المطيري
0179 بدر عبدالله سعيد العازمي
0180 ثامر محمد صالح الشايع
0181 صلاح سالم محمد التناك
0182 جمال عيسى محمد الجيران
0183 نواف مطر بشر العازمي
0184 منصور جحيل طعمه الخالدى
0185 عبدالله عيسى ابراهيم النشمى
0186 ثامر عوض راشد االمهيميل
0187 فهد محمد حباب الرشيدي
0188 محمد حسن علي الشختلي
0189 سعد مطلق عبدالله المطيري
0190 حباب عايض حباب الرشيدي
0191 جمعان راشد فالح العازمي
0192 محمد ابل حسن محمد
0193 احمد عبدالمحسن سيد احمد الرفاعي
0194 صالح خالد حسين السوراج
0195 فهد راشد عبدالطيف الحاتم
0196 علي ربيع عبدالله المري
0197 علي ناصر جزا المطيري
0198 سالم جاسم سالم المخلف
0199 عادل صالح عبدالله القفاص
0200 وليد حسين يعقوب الشامى
0201 فهد على فهد المطيري
0202 عبدالله حمد عبدالله حمد
0203 خالد علي اسماعيل العسكر
0204 انور عبدالله اسماعيل العبدالله
0205 خالد ظافر سالم العنزى
0206 فهد مبارك عساف العجمى
0207 رشيد مجبل محمد فالح
0208 نايف بخيت فهد العتيبي
0209 نواف نافع محمد العنزى
0210 احمد محمد حمد الغريبه