أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السابعه مـن (N1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (210) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 16/1/2001.



وذلك وفقا للمواعيد التالية:

1- توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 24/3/2022 27/3/2022

2- توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 28/3/2022

3- إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 30/3/ 2022

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان إلى الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



كما دعتالمواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف إلى الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين و الموافق 28/3/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.



ملاحظة:

*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط.



*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.



0001 محمد ابراهيم فوليت علي

0002 متعب نهار بجاد المطيرى

0003 مانع كامل مانع الشمرى

0004 وليد خلف منصور العنزي

0005 محمد ثويني محمد الذايدي

0006 سلطان نادر سلطان الدبوس

0007 نصرالله بدر ابراهيم النصرالله

0008 فهد حسين علي الخليفه

0009 خالد كريم صويان الفضلي

0010 سرور عبدالكريم سالمين سرور

0011 على مهدى عوض الشمرى

0012 عبدالعزيز جلال محمد حسين الحسيني

0013 طلال عبدالله حيدر النقى

0014 مشاري محمد سعد الجناع

0015 خضير عبدالله خضير مبارك

0016 حمد احمد حمد الزمامي

0017 فياض حمد فياض العنزى

0018 عبدالله فلاح سالم الوسمي العازمي

0019 محمد عبداللطيف عبدالرزاق ابراهيم الرقم

0020 وليد خالد سعد الحجيلان

0021 محمد سعد عواد العازمى

0022 ايمن على محمد بوجباره

0023 جاسم محمد سيف النامي

0024 هانى غانم عراك غانم

0025 عمر محمد عبدالمحسن العساف

0026 محمد مهنا خليفه ياسين الزيدان

0027 على احمد كارون عبدالسيد

0028 هاشم عبدالكريم عبدالله ابوالحسن

0029 سعدون صالح سعدون العتيبي

0030 محمد عبدالله حمد العنزى

0031 علي عبدالرضا علي عبدالله

0032 يعقوب جاسم عوده الفضلى

0033 خالد سالم دابس الرشيدى

0034 فهد عبدالعزيز على شامخ

0035 احمد جاسم مبارك الجاسم

0036 محمد مصطفى محمد صالح الريس

0037 فهد مطلب زعل العازمي

0038 ايوب احمد محمد السيد

0039 انور سالم خلف الرامزى

0040 محمد شنيان منصور الهاجرى

0041 فهد ماضى عساف المطيري

0042 مهلى فارس اسمر الفضلى

0043 نايف نزال حمود العازمى

0044 مرضى حجى مرضى الرشيدي

0045 يوسف محمد صالح الصراف

0046 بدر جميل بدر الفرحان

0047 نبهان ضعيان امحيبس العنزى

0048 مجبل مطر رحيم المطيرى

0049 بدر عبدالله مطلق مجبل

0050 صلاح عطيه عبيد الشمرى

0051 سعد عايض سعد الرشيدي

0052 فيصل عبدالله على العوضي

0053 مشاري احمد حسن الجسمي

0054 سامى ماطر مروى الظفيري

0055 وليد محمد فهد العجمى

0056 وليد سعود هويل العضيله

0057 انور عيد عويض العازمى

0058 محمد عاشور محمد حسن

0059 عبدالرحمن شلاش سعود العجمى

0060 محمد مشلح فنيسان السعيدي

0061 مشعل ذعار غزاى العتيبي

0062 فهد ناصر ثامر فهد

0063 محمد علي حمد الفهد الحمد

0064 ايتام عذبي عقيل نويديس الحسينى

0065 بدر جلوى ضيف الله الديحانى

0066 حمد على شداد الوتيد

0067 احمد خالد عريفج العازمى

0068 صلاح منصور مريخان العازمى

0069 يوسف سعران مزيد المطيري

0070 مشعل انور نورى عبدالقادر

0071 مشعل محمد مسعود محمد

0072 منير مبارك سكران السهلى

0073 سالم مروى متعب الشمرى

0074 صلاح مبارك سالم العازمى

0075 بدر ناصر نشاط العتيبي

0076 حمد فهد محمد الدريب العجمي

0077 محمد حباج دخيل الله العازمى

0078 فاروق جاسم احمد عبدالرسول

0079 ابراهيم محمد ابراهيم الشطى

0080 حامد راشد جازع العازمى

0081 سعد مخلف اللحيدى سرور

0082 محمد جاسم على باقر

0083 عبدالعزيز مشعان محمد المطيري

0084 صالح على غلوم جاولي

0085 صلاح راشد صالح العازمى

0086 محمد حسين على السلامين

0087 فيصل سليمان فريج الفريج

0088 مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي

0089 عياد مصلح عايد الرشيدى

0090 فيصل احمد خالد العليان

0091 معمر نايف عبدالله العتيبى

0092 على عباس احمد حسين

0093 خلف حويان راشد المطيري

0094 حمود راضى صالح العليوى العازمي

0095 سلمان على مجبل ادويهيس

0096 عادل عبدالرضا حسن رضا

0097 نواف راشد عوض الجويسرى

0098 فواز محمد مرزوق العازمى

0099 فايز تركي مرزوق الشويب

0100 محمد طارق محمد بوخضور

0101 طارق سليمان حسين الياسين

0102 على عبدالرسول اسماعيل عبدالرسول

0103 جراح مرزوق الحمد الدوسرى

0104 فالح محسن عايض المطيرى

0105 فيصل ياسين فيصل الخالدى

0106 عيد محمد عبدالله الشمالي

0107 مشعل مطلق مفرح الرشيدى

0108 محمد بطاح سالم الدويهيس

0109 بدر ناصر احمد الشبيكى

0110 طلال فالح مطلق السبيعى

0111 وائل احمد عيسى الشرهان

0112 عبدالله سالم فهيد العجمى

0113 محمد عبدالهادى عبدالرحيم محمد

0114 سعود سعد سعود المحجان

0115 بدر سلامه موسى الرشيدى

0116 جمال على محمد صالح القطان

0117 فراس محمد شيخان الفارسى

0118 عبدالله محمد ضميد العجمى

0119 فهد سالم سيف الحجيلان

0120 صلاح خالد مرزوق العازمي

0121 طامى ردن دندن المطيري

0122 طلال فيصل عبدالعزيز العازمى

0123 هادي شاجع جمعان الهاجرى

0124 احمد محمد عبدالعزيز البنوان

0125 فايز خلف جلعود حمدان

0126 عمر عايد صليهم الهاجري

0127 عبدالله سعود محمد العجمي

0128 بدر دغيم خلف العازمي

0129 جعفر محمد على نورالدين

0130 بندر مبارك عبدالله المرتجي

0131 خالد حمود جعيلان الدغباسي

0132 نشمى حمدان فالح العازمى

0133 خالد بادي صالح الرشيدي

0134 محمد يعقوب يوسف العلى

0135 على عبداللطيف ضيدان الضفيرى

0136 محمد جاسم حسين علي

0137 جابر عبدالله هلال الحميدي

0138 عبدالرحمن عوض كليب المطيري

0139 حيدر اسماعيل حيدر القلاف

0140 احمد مجيد عبدالله كرم

0141 فلاح غالب عوض الديحاني

0142 مبارك حمد مبارك العجمي

0143 عبدالله عبدالعالى عبدالله الجيعان

0144 شاهين صقر غانم الشاهين

0145 مصطفى حسن محمد الكندري

0146 يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول

0147 عبدالرحمن مجعد مرزب العتيبي

0148 محمد جاسم على الكندري

0149 عبدالله سعود عبدالله الشطى

0150 عبدالمجيد ملبس سالم الهاجري

0151 ابراهيم لافى ضيف الله العتيبى

0152 فيصل صالح محماس العتيبي

0153 هيثم سليمان خليل القطان

0154 سعد فلاح سعد غريب

0155 خالد ناصر محمد علي

0156 جابر يعقوب احمد علي

0157 عاصم عبدالله العيسى الخالد

0158 حسين علي مبارك المجعد

0159 عبدالله بطيحان دغيم المطيري

0160 عبدالله سعد هادى الرشيدي

0161 محمد هزاع عبدالله الهاجري

0162 سليم نواف سليم سرور

0163 محمد عبدالله ابراهيم الخضر

0164 عناد حبيب مرزوق الرشيدي

0165 فيصل ماجد سعد المطيري

0166 مزيد غازي محمد شوق الرشيدي

0167 خالد حامد باتل المطيري

0168 احمد مجبل مزرم الدواي

0169 سحمي مهدي مزعل السبيعي

0170 عادل مبارك مضحي المطيري

0171 ناصر صقر فالح المطيري

0172 خالد محمد عايش الرشيدي

0173 محمد عبدالله فالح الرشيدي

0174 ثامر ناصر عوض العدوان

0175 احمد عبداللطيف ابراهيم القلاف

0176 فيصل حميد صحن العازمي

0177 على محمد عبدالله الفودرى

0178 مزيد بانى دخيل المطيري

0179 بدر عبدالله سعيد العازمي

0180 ثامر محمد صالح الشايع

0181 صلاح سالم محمد التناك

0182 جمال عيسى محمد الجيران

0183 نواف مطر بشر العازمي

0184 منصور جحيل طعمه الخالدى

0185 عبدالله عيسى ابراهيم النشمى

0186 ثامر عوض راشد االمهيميل

0187 فهد محمد حباب الرشيدي

0188 محمد حسن علي الشختلي

0189 سعد مطلق عبدالله المطيري

0190 حباب عايض حباب الرشيدي

0191 جمعان راشد فالح العازمي

0192 محمد ابل حسن محمد

0193 احمد عبدالمحسن سيد احمد الرفاعي

0194 صالح خالد حسين السوراج

0195 فهد راشد عبدالطيف الحاتم

0196 علي ربيع عبدالله المري

0197 علي ناصر جزا المطيري

0198 سالم جاسم سالم المخلف

0199 عادل صالح عبدالله القفاص

0200 وليد حسين يعقوب الشامى

0201 فهد على فهد المطيري

0202 عبدالله حمد عبدالله حمد

0203 خالد علي اسماعيل العسكر

0204 انور عبدالله اسماعيل العبدالله

0205 خالد ظافر سالم العنزى

0206 فهد مبارك عساف العجمى

0207 رشيد مجبل محمد فالح

0208 نايف بخيت فهد العتيبي

0209 نواف نافع محمد العنزى

0210 احمد محمد حمد الغريبه