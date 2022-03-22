أسامة أبو السعود

صدر مرسوم العفو الأميري وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين.



وجاء في المرسوم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



مادة أولى: «يعفى من باقي العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم (1) المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم».

وتابع المرسوم:



مادة ثانية: «تخفض مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم (2) المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم ويفرج عنهم في التاريخ المحدد لكل منهم».

وفيما يلي نص المرسوم الأميري:



















