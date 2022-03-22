سيتم فيها تنظيم جلسة عملية مخصصة تتيح الوصول إلى أجهزة المحاكاة لتحسين المهارات الجراحية

أعلن استشاري النساء والولادة وطب الخصوبة د. حازم الرميح عن انضمامه إلى ورشة عمل «تنظير الرحم: جراحة القرن الحادي والعشرين» التي تنظمها جمعية أمراض بطانة الرحم واضطرابات الرحم «SEUD» بدعم من HOLOGIC®️ يومي 24 و25 مارس 2022 في دبي.

وقال د.الرميح في تصريح صحافي إن الورشة سيتم فيها تنظيم جلسة عملية مخصصة تتيح الوصول إلى أجهزة المحاكاة لتحسين المهارات الجراحية، حيث يستطيع المنظار الرحمي الحديث كشف وازالة العديد من مشاكل الرحم التي تعيق الحمل واستمراره مثل لحميات وألياف الرحم، الحاجز الخلقي، وتسليك الأنابيب من داخل الرحم، مبينا أنه سيحاضر في هذه الورشة حول دور مناظير الرحم الجراحية في علاج الإنجاب عند السيدات.

وأكد أن الورشة سيحاضر بها أيضا نخبة من الأطباء من أنحاء العالم منها السعودية والإمارات وقطر وفرنسا وكندا وهولندا.

الجدير بالذكر أن المنظار الرحمي له دور كبير في علاج العقم، وذلك يكون من خلال دوره الفعال في الوصول إلى التشخيص الدقيق، وذلك لأن علاج عدم الإنجاب يبدأ من خلال تقويم الرحم، والذي يتم عبر العديد من المراحل أهمها برنامج كامل من أجل تنشيط المبيضين مع التخصيب، ولا يتم ذلك دون التأكد من تجويف الرحم بالكامل، وعدم وجود سماكة غير معروفة داخل جدار الرحم أو ضعف في بعض المناطق داخل الرحم، وذلك كله يتم عبر المنظار الرحمي، ومن هنا تكمن أهمية المناظير الرحمية في علاج العقم.