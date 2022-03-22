مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، إن الحكومة ستحيل مشروع قانون جديد على مجلس الأمة يتضمن تعديلات على قانون التأمينات، على أن يتم التنسيق مع المجلس لتمرير منحة ال 3 آلاف دينار ومزايا المتقاعدين المقترحة في أقرب جلسة.



هذا، وعلمت "الأنباء" أن المنحة والمزايا تشمل المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع النفطي والقطاع العسكري والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .



من جانبه، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم بتعديل وزاري يتولى بموجبه

نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د. محمد الفارس وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، و الإبقاء على الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزيرا للخارجية، وتسند وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لوزير الأشغال العامة علي الموسى ، ويتولى وزارة الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي .