مراد: الأمهات المصريات في الكويت متميزات في العطاءحشيش: الاحتفال تأكيد لمكانة المرأة المصرية ودورها الرائد

أسامة أبوالسعود



الأم هي نهر العطاء ومنبع الحنان، صانعة الرجال ومأوى الصغير والكبير، هي عطاء لا ينتهي ومحبة لا تنفد، وحقا هي مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق، كما قال عنها الشاعر حافظ ابراهيم.



وفي عيد الام الموافق 21 مارس أقام المكتب الثقافي لجمهورية مصر العربية بالبلاد احتفالا برعاية السفير اسامة شلتوت الذي اناب عنه نائب السفير المستشارة نادين مراد، وحضره رئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران ورئيس مكتب التمثيل التجاري الوزير مفوض أحمد بديوي ورئيس مكتب التمثيل العمالي د.أحمد ابراهيم وجمع من الامهات والأسر من الاطباء والمستشارين ومختلف ابناء الجالية المصرية في البلاد.



وفي بداية، الحفل ألقى رئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران كلمة شكر فيها الأمهات المصريات في الكويت على عطائهن اللامحدود، وقال: «نحتفل اليوم بتكريم بعض النماذج من الأمهات المثاليات المصريات في الكويت واللائي كافحن بشرف وبجد في تربية أبنائهن لتقديم نماذج مشرفة من الأبناء والبنات، فشكرا لكل أم في عيد الأم، ومهما قيلت الكلمات فهي لن تفي الأمهات حقهن».



بدورها، القت المستشارة نادين مراد كلمة، نيابة عن السفير، قالت فيها: يسعدني ان أتوجه بالتهنئة بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن السفير أسامة شلتوت وزملائي في السفارة بخالص التهنئة لكل أمهات مصر وعلى وجه الخصوص الأمهات المكرمات اليوم وهن نماذج مشرفة ومضيئة في التضحية والصبر والإصرار.



وتابعت مراد: نتوجه لكن بالتقدير والعرفان على الدور العظيم الذي تقمن به لتربية اولادكن ودعم اسركن رغم كل التحديات والصعاب فأنتن عماد الأسرة والمجتمع، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا ان نتذكر قول الشاعر حافظ ابراهيم: الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.



من جهته، قال رئيس المكتب الثقافي والتعليمي د.عماد حشيش في كلمة رحب خلالها بالحضور، ان المكتب يقيم احتفالية سنوية ضمن انشطته المتعددة احتفاء بالأمهات وتكريم عدد من تلك النماذج المشرفة وهي كثيرة.



وأكد د.حشيش ان الاحتفال بعيد الأم يهدف في المقام الاول الى التأكيد على مكانة المرأة المصرية بصفة عامة والأم بصفة خاصة ودورها الرائد في تنمية المجتمع بإعداد أجيال واعدة للنهوض بأوطاننا.



وكان الحفل قد بدأ بعدد من الأغاني الجميلة عن الأم قدمتها الفنانة الكويتية العاشقة لمصر رهف جيتارا، والتي لاقت إعجاب الحضور وتفاعلهم معها.