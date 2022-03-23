احتفل ماجد عبدالله التركيت بزفاف نجله عبدالله على كريمة هيثم مزيد الصانع بحضور جمع من الشيوخ والشخصــيــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.