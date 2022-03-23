twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح التركيت والصانع الأربعاء 2022/3/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2229 A+ A- استمع المعرس عبدالله ماجد التركيتعبدالله السلاحي ود.حمد المطر وخليل الصالح وعبدالرزاق الشايجي يباركونم.أحمد الجسار والشيخ عبدالعزيز جابر الحمد وناصر بن ناصر يباركون(أحمد علي)د.علي اليعقوب مباركاد.خالد الفاضل مهنئاالمعرس مع والده ماجد التركيت وعمه أسامة التركيت ووالد العروس هيثم الصانعتهنئة من عم العروس عبدالمحسن الصانع للمعرس ووالدهوائل الجابر ود.طارق بورزق يباركانالقائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان هلال الشنفري مباركاعمر العبدالجادر ومحمد العثمان وعبدالله الربيعة يباركونعبدالرحمن التركيت مباركاسالم محمد السلاحي ووائل الجابر ومحمد السلاحي وأحمد الهلال يهنئونماجد التركيت ونجله المعرس عبدالله التركيتد.عبدالله العليوة وفهد الدغيشم وناصر السميط وفيصل العليوة يباركوند.صالح الشهابي يبارك للمعرس عبدالله التركيتعثمان العميري وفهد القريني يهنئانمحمد الخضاري مباركاعمر المزيني يهنئ المعرس عبدالله التركيتفهد الكندري مباركاسالم السلاحي مهنئاالمعرس عبدالله التركيت ووالده ماجد التركيت يتوسطان إبراهيم الهلال وعبدالله سالم السلاحي ويوسف السلاحي وأحمد الهلال وفهد الهلال وهيثم الصانع وعبدالله الخلف وعبدالله السلاحيالمعرس مع والده ووالد العروس وشقيقها عبدالرحمن الصانع في لقطة للذكرىالمعرس عبدالله ماجد التركيت في لقطة تذكارية مع عدد من الأصدقاءيوسف السعيد وعبدالله الكندري وأحمد الجوهر وسعود الصالح وفهد القريني يباركون احتفل ماجد عبدالله التركيت بزفاف نجله عبدالله على كريمة هيثم مزيد الصانع بحضور جمع من الشيوخ والشخصــيــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.