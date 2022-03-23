أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة السرة مضيفا بذلك فرعا جديدا الى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وذلك في إطار خططه التوسعية والانتشار ليكون البنك دائما الأقرب للعملاء لاسيما في المناطق التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا.



وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بوبيان بشار الدوب: من خلال الفرع الجديد سنقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتميزة والمصممة بشكل غير تقليدي الذي يميز بنك بوبيان كونه الأقرب دائما إلى عملائه مواكبة لما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.



وأضاف ان فرع منطقة السرة الذي يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:00 عصرا سيساهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان منطقة السرة بشكل خاص والمناطق المجاورة، لاسيما في خدماته الرقمية تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تزويد العملاء بأحدث تقنيات الدفع مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة. وأوضح ان الفرع سيوفر خدماته لجميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام كل الإمكانيات التي تم وضعها في خدمتهم، خاصة ان المنطقة تعتبر من المناطق سريعة النمو التي تحتاج إلى خدمات مميزة من أجل راحة وتسهيل حياة جميع سكانها.



من جانبه، قال المدير الإقليمي في بنك بوبيان أحمد الردهان إن الفرع الجديد يواكب أحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الأفراد في ظل حرص البنك على ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة. وأشار إلى أنه تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وأضاف: يجمع التصميم للفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية.



وإلى جانب ذلك، فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالآيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.