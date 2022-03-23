في إطار جهوده المبذولة للالتزام بأعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بإدارة عملياته التشغيلية وتفعيل سياسات سديدة لإدارة المخاطر، نجح بنك الكويت الدولي (KIB) في إعادة المصادقة على نظام إدارة استمرارية الأعمال بالبنك من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (BSI)، نظرا لاستيفائه لجميع متطلبات شهادة الـ (ISO 22301: 2019) لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال (BCM)، وذلك لمدة 3 سنوات أخرى حتى عام 2025، علما أن KIB لايزال هو البنك الوحيد المعتمد في الكويت بهذا المعيار الخاص من معايير الآيزو، نتيجة لأدائه المتميز في إدارة المخاطر بشكل استباقي، وسعيه لمواصلة تنفيذ برنامج سليم وفعال لاستمرارية الأعمال.



هذا، وقد تمت عملية التقييم عن بعد، وذلك بين كل من ممثل مؤسسة (BSI)، وهي هيئة المصادقة، وممثلي KIB، حيث اشتملت على عدد من المقابلات وجلسات التدقيق مع ممثلي إدارات ووحدات البنك المختلفة، بالإضافة إلى جولة افتراضية داخل مرفق الطوارئ الواقع في فرع الفروانية، ويذكر أن KIB حاصل على شهادة



الـ (ISO 22301: 2012) منذ عام 2013، لتتم إعادة اعتماده في عام 2016، ومن ثم في عام 2019، ومؤخرا في 2022، ما يعد دليلا واضحا، وبحسب تقرير مؤسسة (BSI)، على كفاءة إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات داخل البنك.



وبهذه المناسبة، قال م.خالد الحقان، مدير أول - رئيس استمرارية الأعمال في إدارة المخاطر في KIB: لقد أصبحنا في زمن يصعب كثيرا التنبؤ فيه بما سيحدث غدا، وعلى كثير من الأصعدة، ولهذا السبب، باتت هناك حاجة ماسة لضمان متانة برنامج استمرارية الأعمال في الصناعة المصرفية والعمل على تطويره بشكل مستمر، وفي خضم ذلك، نفخر في KIB أن تتم إعادة اعتمادنا مرة أخرى ومنح البنك شهادة الـ (ISO 22301: 2019) التي تشهد على وجود برنامج متكامل وناجح لاستمرارية الأعمال.