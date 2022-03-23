أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده كشريك استراتيجي لمعرض الكويت للسيارات في مجمع 360 اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس إلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل المقبل.



ومن المعروف أن معرض الكويت للسيارات يعد أضخم معرض تتم إقامته بالكويت، حيث يضم أكثر من 35 علامة تجارية وأكثر من 100 سيارة ودراجة نارية فخمة ومن خلاله يعرض البنك قروض السيارات الحصرية في الأجنحة الخاصة بالبنك وفقط في أيام المعرض.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة عبدالعزيز الزعابي عن حرص البنك على التواجد في مثل هذه المعارض الهامة كشريك استراتيجي، حيث يعتبر أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد وهو معرض السيارات الأهم في الكويت.



وأوضح ان مشاركة التجاري في المعرض كشريك استراتيجي تأتي في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة بمجال القروض الاستهلاكية لشراء السيارات لرواد المعرض، إلى جانب باقة من الخدمات الائتمانية حسب الإجراءات والضوابط المعمول بها.



وأشار إلى العملاء المؤهلين للحصول على القروض وعروض التمويل المميزة لشراء سيارة أثناء فترة المعرض، كاشفا عن أن عملاء التجاري وغير عملاء التجاري يمكنهم الاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها البنك على قروض السيارات أثناء فترة المعرض، علما أن البنك التجاري يقدم خصومات تصل لغاية 1000 دينار عند شراء سيارة لدى أي من وكالات السيارات المشاركة في المعرض، وذلك عند تمويل عملية الشراء من البنك، كما يمكن للعملاء الحصول على قرض لغاية 25 ألف دينار من غير فائدة ولفترة سداد تمتد لغاية 5 سنوات، مع تطبيق الشروط الأحكام.



وفي الختام، دعا الزعابي رواد المعرض إلى زيارة جناح التجاري على مدى أيام المعرض، حيث سيكون موظفو إدارة التسويق والمبيعات على استعداد تام لتعريف زائري المعرض بقروض السيارات والمزايا الحصرية التي يحصل عليها العملاء عند تمويل شراء سياراتهم من التجاري خلال أيام المعرض.