بدأ العد التنازلي لانطلاق مسابقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge التي ينظمها البنك بالتعاون مع شركة سافكس لتنظيم الفعاليات الرياضية والتي ستقام يوم السبت الموافق 26/3/2022 على شاطئ المارينا.



وشهدت عملية التسجيل في المسابقة إقبالا لافتا من مختلف الفئات العمرية، ومازالت الفرصة سانحة للتسجيل حتى موعد المسابقة التي ستنطلق السبت بتمام الثامنة صباحا. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال موقع «بيتك» الالكتروني www.kfh.com أو عن طريق موقع شركة سافكس لتنظيم الفعاليات الرياضية www.suffix.events. ويمكن متابعة جميع تفاصيل الفعالية من خلال حسابات «بيتك» بوسائل التواصل الاجتماعي على KFHGroup.



وأعلن «بيتك» أن طول السباق سيكون 5 كيلومترات مع التأكيد على أن الحواجز ستكون بمستويات مختلفة ومتنوعة على المتسابقين. وستكون المنافسة متاحة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاما وما فوق، فيما سيتم تقسيم المشاركين لأربع فئات مختلفة بواقع:



- الفئة الأولى من 16 إلى 24 سنة.



- الفئة الثانية من 25 إلى 34 سنة.



- الفئة الثالثة من 35 إلى 44 سنة.



- الفئة الرابعة من 45 سنة وما فوق.



وحرص «بيتك» على تخصيص جوائز قيمة للفائزين في هذا التحدي ضمن إطار دعم الرياضة والشباب، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى «على مستوى جميع الفئات والمشاركين» على جوائز بقيمة 6000 دينار، بواقع 3000 دينار لصاحب المركز الأول، و2000 دينار لصاحب المركز الثاني، و1000 دينار لصاحب المركز الثالث، فيما سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بكل فئة على مبلغ 300 دينار للمركز الأول، 200 دينار للمركز الثاني، و100 دينار للمركز الثالث، وسيحصل جميع المتسابقين على ميدالية قيمة فور الوصول إلى خط النهاية.



كما سيحصل كل مشارك في السباق على التجهيزات اللازمة للسباق مثل حقيبة خاصة تضم رقما خاصا بكل مشارك، بالإضافة إلى القميص الرسمي للسباق. وحرصا من «بيتك» على التنظيم الأمثل للفعالية، سيتم تخصيص شريحة الكترونية لكل مشارك لتوثيق وقت الانطلاق والوصول وتسجيل النتائج النهائية بدقة متناهية.



وأشار «بيتك» إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقيمها البنك على مدار العام ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب وتأكيدا على دوره في المسؤولية الاجتماعية.