يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على برقان 30-23 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 30 نقطة مواصلا صدارته للترتيب العام بينما ظل برقان على رصيده السابق بـ16 نقطة. وفي مباراة أخرى تعادل العربي مع الفحيحيل 26-26 ورفع الأخضر رصيده إلى 8 نقاط بينما أصبح رصيد الأحمر 16 نقطة قفز بها إلى وصافة سلم الترتيب. وضمن منافسات الدرجة الأولى فاز الصليبخات 40 -25 على التضامن ورفع رصيده إلى 26 نقطة وضعته في قمة الترتيب العام متفوقا على اليرموك الوصيف بنقطة واحدة بينما بقي التضامن على رصيده السابق بـ6 نقاط. وفي دوري السيدات فازت سيدات سلوى الصباح 30-16 على فتيات العيون ورفعن رصيدهن إلى 10 نقاط بالتساوي مع سيدات القرين بنفس الرصيد في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد فتيات العيون خاليا من النقاط.