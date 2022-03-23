القاهرة - سامي عبدالفتاح



تتواصل استعدادات المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي الجمعة المقبل في ذهاب التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم، اذ أظهرت تدريبات المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش نواياه تغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 عوضا عن طريقته المعتادة 4-3-3 لتنشيط الهجوم من أجل تسهيل المهمة في لقاء العودة في دكار في 29 الجاري.



وفي خضم استعدادات «الفراعنة»، كشفت مصادر قريبة من حارس المنتخب والزمالك محمد أبوجبل انه أعاد فتح باب التفاوض حول تجديد عقده مع الفريق بعد أن تواردت أنباء عن فشل مفاوضاته مع النصر السعودي.



وينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في الرحيل لأي ناد في صفقة انتقال حر.



إلى ذلك، يعقد اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اجتماعا افتراضيا للمكتب التنفيذي برئاسة رئيس «الكاف» باتريس موتسيبي، لمناقشة وجدولة 14 مسابقة وتصفيات في الاجتماع المقبل، منها: تصفيات كأس العالم قطر 2022 يومي 25 و29 مارس، ودوري الأبطال والكونفيدرالية، وكأس السوبر الأفريقي، وكذلك كأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب من 2 إلى 23 يوليو 2022، وأمم أفريقيا للكرة الشاطئية بموزمبيق من 21 إلى 30 أكتوبر، وأحداث وبطولات أخرى.