الكدمة هي إصابة مؤلمة للأنسجة الرخوة في الجلد، تؤدي إلى تكسر الشعيرات الدموية الدقيقة وتسرب خلايا الدم الحمراء. ومن خلال طبقات الجلد الخارجية، يمكن رؤية الكدمات على أنها تلون أرجواني مائل إلى اللون الأحمر الدموي، والذي لا يتغير لونه حتى بالضغط عليه. وبحسب موقع Medicinenet الطبي، يؤدي هذا اللون إلى المظهر الكلاسيكي لمظهر الكدمات الزرقاء.



وعندما تتلاشى الكدمة من الجلد، يبدأ لونها في التحول إلى الأخضر والبني، وذلك لأن الجسم يقوم باستقلاب خلايا الدم وصبغة البيليروبين في الجلد. ويمكن أن ترتبط الكدمة أحيانا ببروز مؤقت في الجلد، وعادة ما ترتبط ببعض الألم سواد عند الضغط أو بشكل عام.



وعن أسباب الإصابة المتكررة بالكدمات الزرقاء، فقد يجد بعض الناس أنهم يصابون بالكدمات بسهولة أكثر من الطبيعي، لدرجة أنهم لا يتذكرون السبب الأصلي للإصابة في المقام الأول، بينما يصاب البعض الآخر بكدمات كبيرة بعد الصدمات الطفيفة، أو يلاحظون أن كدماتهم تستغرق عدة أسابيع للشفاء.



ولا تعني الإصابة بالكدمات بشكل متكرر أن الشخص يعاني من حالة طبية، ولكن التغيير المفاجئ في عدد الكدمات التي يصاب بها الشخص قد يستدعي محادثة مع الطبيب. كما قد تؤدي أي حالة أو دواء يزيد من النزيف وسيولة الدم إلى جعل الشخص يعاني من الكدمات بسهولة أكبر.



وبالرغم من أنه قد يكون من الصعب على الشخص تقييم ما إذا كانت لديه كدمات أكثر من المعتاد، أو أصبح يعاني من الكدمات أكثر من معظم الأشخاص الآخرين، لكن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من خطب معين، وذلك عندما يحدث ما يلي:



- المعاناة من كدمات كبيرة جدا ومؤلمة بعد الإصابات الطفيفة.



- وجود العديد من الكدمات في الجسم دون تذكر سببها على الإطلاق.



- ظهور كدمات بشكل متكرر وتستغرق عدة أسابيع للشفاء.



- المعاناة من النزيف لمدة تزيد على 10 دقائق بعد الإصابات الجارحة.

عن «عربي بوست»