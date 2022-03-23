«زين» ركزت بالفترة الماضية على رؤيتها لخلق مستقبل رقمي مستدام.. وتطوير أعمال الاتصالات

المجموعة حققت نتائج قوية بفضل إستراتيجيتها.. والتوسع المستمر في الاستثمارات الرقمية

أحمد الطاحوس: المجموعة تتطلع لعقد المزيد من الشراكات مع القطاعات الحكومية بالمنطقة

عملياتنا تهدف للتوسع بالبنية التحتية التكنولوجية لتعزيز محفظة أعمالها بالخدمات الرقمية



عقدت مجموعة زين جمعيتها العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في مقرها الرئيسي، حيث اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 23 فلسا للسهم الواحد، عن النصف الثاني من 2021، علما أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد خلال هذا العام.



وأوضحت المجموعة أن الجمعية العمومية العادية التي انعقدت إلكترونيا بنسبة حضور 75.14%، اعتمدت التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الأربعاء 6 أبريل 2022، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من الأربعاء 13 أبريل.



وقالت المجموعة في بيان صحافي إنه بتوزيع الأرباح النقدية كما هو مقرر لها في التاريخ المذكور أعلاه، يكون مجلس الإدارة قد أوفى بالتزاماته الخاص بسياسة توزيع الأرباح النقدية بقيمة 33 فلسا كحد أدنى عن العام 2021.



المنتجات الرقمية



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس: «تركز زين على اتجاهات الأعمال الجديدة والتكنولوجيات الناشئة، حيث الاعتماد على المنتجات والمنصات الرقمية استعدادا لواقع الأعمال الجديد، الذي سيعتمد على نماذج تشغيل مبتكرة، مع الأخذ في الاعتبار التفضيلات الشرائية، خصوصا مع بدء خروج الاقتصادات العالمية من تداعيات الجائحة، فحالة الارتباك التي نجمت عن الظروف الحالية فرضت على قطاع الأعمال والمؤسسات والكيانات الحكومية نماذج أعمال تعتمد على الأتمتة والخدمات الرقمية».



وأضاف: «تركز عمليات المجموعة على التوسع بالبنية التحتية الرقمية لتعزيز محفظة أعمالها في الخدمات الرقمية لتوليد تدفقات نقدية مستدامة، حيث تتطلع المجموعة لعقد المزيد من الشراكات مع القطاعات الحكومية، والتوسع في خدمات إنترنت الأشياء، المدن الذكية، الألعاب الإلكترونية، الترفية، التكنولوجيا المالية، الخدمات السحابية، الصحة الإلكترونية، والأمن السيبراني».



تعزيز الشمول الرقمي



وفي كلمته خلال الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي: «اكتسب تعزيز الشمول الرقمي أهمية حرجة للحكومات وقطاعات الأعمال في الوقت الراهن، في عالم ما بعد الجائحة تفرض التقنيات الرقمية نفسها على صانع القرار، حيث أسواق المنطقة مطالبة بسد الفجوة الرقمية، والاستعداد لوظائف أكثر ابتكارا بالمستقبل، وتطوير منصات رقمية آمنة، وهنا يتعاظم دور شركات الاتصالات في مساعدة أسواقها في الاستثمار في التنمية الرقمية والتحول لحياة ذكية، وهو التوجه الذي يشكل جانبا مهما في استراتيجية أعمال مجموعة زين».



وأوضح الخرافي قائلا: «أن تصبح مشغلا رقميا له تأثيرات حقيقية في الأسواق الدولية هو أكثر من مجرد النظر إلى الانتشار الجغرافي، إذ تهدف زين إلى قيادة التوجهات الإقليمية الرقمية بتقديم خدمات ذات معايير عالمية لقاعدة عملائها، مع تقديم عوائد ممتازة لمساهميها، والحفاظ على مستوى عال من حوكمة الشركات».



وتابع: «تصدرت زين أسواق الشرق الأوسط في الابتكارات التكنولوجية، بتعزيز استثماراتها الرقمية بالسنوات الأخيرة، فكانت من أولى شركات المنطقة التي وفرت تطبيقات ومنصات رقمية لمساندة قطاع المشاريع والأعمال، والمؤسسات والكيانات الحكومية، إذ تمكنت زين من تعزيز قدراتها التنافسية عبر شراكاتها الاستراتيجية مع البائعين العالميين لتكنولوجيا المعلومات».



ولفت إلى أنه في وقت أجبرت فيه الجائحة المجتمعات على الاعتماد بشكل أكبر على الاتصالات عبر الإنترنت، كان هناك طلب هائل على الوصول السريع إلى الإنترنت والمعلومات والبيانات، هذا التطور حث «زين» على زيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، مع تطوير شبكات الجيل الرابع لتلبية تزايد طلب العملاء.



التوزيعات النقدية



وأوضح الخرافي أن قرار سياسة توزيع الأرباح من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة، التي تلتها خطوة التوصية بتوزيع أرباح نقدية فصلية (بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي)، وهو ما مكن المجموعة من توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد خلال هذا العام.



وأضاف: «تأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع 23 فلسا أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام، لتؤكد على التزام المجموعة بتعهداتها بتوزيع أرباح نقدية 33 فلسا كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام 2019»، مشيرا إلى أن توزيعات «زين» النقدية هذا العام تمثل 77% من الأرباح الصافية، وهي من الأعلى في صناعة الاتصالات».



نمو الأرباح



وأشار الخرافي إلى أن «زين» حققت نتائج سنوية قوية، بفضل التقدم على صعيد استراتيجية أعمالها، حيث التوسع المستمر بالاستثمارات الرقمية، وشبكات الجيل الخامس، وتطوير وترقيات شبكات الجيل الرابع، وبناء شبكات النطاق العريض عبر الألياف البصرية إلى المنازل، إذ تتطلع المجموعة لأن تساعدها استراتيجيتها التشغيلية في العبور إلى المرحلة التالية من النمو.



وذكر أن النتائج المالية المجمعة سجلت نموا في حجم الأرباح الصافية بنسبة 2% عن العام 2021، إذ حققت المجموعة 616 مليون دولار أرباحا صافية، تعود الزيادة في صافي الربح إلى كفاءة العمليات التشغيلية، ومبادرات تحسين التكلفة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض للمجموعة وللعمليات الرئيسية، وهذا أدى بدوره إلى تحقيق وفورات كبيرة في تكلفة التمويل.



ومضى في قوله: «استقرت الإيرادات المجمعة عند 5.03 مليارات دولار، التي تأثرت بتداعيات الجائحة، والضغط المستمر من انخفاض سعر الصرف للعملات، بينما حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 2.1 مليار دولار لتعكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 41%».



وبين أن عمليات المجموعة حققت نموا ملموسا بإيرادات الخدمات الرقمية، بتسجيلها نحو 2.1 مليار دولار، تمثل 42% من الإيرادات المجمعة، لتعكس التوسع بالبنية الرقمية لتعزيز محفظة الأعمال بالخدمات الرقمية من أجل توليد تدفقات نقدية مستدامة، حيث قطاعات المشاريع والأعمال، الكيانات الحكومية، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، خدمات الألعاب الإلكترونية.



الإستراتيجية التشغيلية



وكشف الخرافي عن أن هذا الأداء التشغيلي القوي لعمليات المجموعة تأثر بترجمة العملات الأجنبية التي ضغطت على المؤشرات المالية بسبب انخفاض قيمة العملة في السودان والعراق، وهو الأمر الذي كلف مجموعة زين 962 مليون دولار على مستوى الإيرادات و479 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات.



وأضاف بالقول: «في حال استبعدنا تأثير ترجمة العملات الأجنبية، كان من الممكن أن تحقق عمليات المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة أكثر من 13%، ونموا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بأكثر من 17%».



واستعرض الخرافي ملامح الاستراتيجية التشغيلية للمجموعة، حيث قال: «تتسم أسواق الشرق الأوسط، بتحديات هائلة منها المرتبط بالبيئة التشغيلية، ومنها مرتبط بالتطورات الجيوسياسية والأمنية، ما تطلب إعادة تقييم مسارات خططنا الاستراتيجية للمحافظة على استمرارية نمو عملياتنا، لذلك توسعنا بتنفيذ خططنا (4Sight) للتركيز على تنويع وزيادة التدفقات النقدية».



وذكر أن هذه الفترة شهدت تعزيز زين رؤيتها لخلق مستقبل رقمي مستدام، إذ حرصت على تطوير أعمال الاتصالات الأساسية، والبناء على نقاط القوة لتنمية قطاعات الأعمال، حيث تدرك زين رؤيتها في إثراء حياة الأفراد وتمكين المؤسسات والشركات، بالتركيز على عمليات الرقمنة، وتحسين عمليات الاتصالات، وإطلاق العنان للفرص، وخلق القيمة من خلال إدارة أفضل للأصول، والاستحواذ على الفرص الاستثمارية.



بناء وترقية الشبكات



وتطرق الخرافي في حديثه إلى استثمارات المجموعة في تطوير وترقية شبكاتها بقوله «ضخت المجموعة استثمارات خلال العام الأخير بأكثر من واحد مليار دولار على مستوى شركاتها التابعة، (تمثل 21% من الإيرادات)، إذ واصلت الاستثمار في محفظة شبكاتها، جاءت غالبيتها من التوسع في شبكات الجيل الخامس، وترقية شبكات الجيل الرابع في العراق والسودان، وتجديد تراخيص، وبناء شبكات الألياف البصرية».



وأضاف قائلا «دخلت المجموعة في تحالف إقليمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع كبريات شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التعاون على صعيد شبكات الوصول الراديوي المفتوحة (RAN)، من المتوقع أن يبدأ بث تلك الشبكة في العام 2022 أو 2023، إذ ستسهم هذه الخطوة بتحقيق وفورات كبيرة في النفقات الرأسمالية الخاصة بشبكات الوصول الراديوي (RAN) تصل إلى 30% على مدى السنوات الخمس المقبلة».



التحول الرقمي



وفي القطاع الرقمي وما قدمته المجموعة خلال هذه الفترة حيث مجالات النمو التي تتوسع فيها زين بجرأة، قال الخرافي: «تبنت المجموعة نهجا شاملا قائما على أفضل الممارسات لتحويل الأعمال التجارية لتلبية توقعات العملاء وتجاوزها، فعلى جبهة قطاع المشاريع والأعمال B2B، طورت زين دورها الوظيفي التقليدي إلى مزود اتصالات رئيسي بمعايير عالمية في مجالات إنترنت الأشياء، بعد أن نجحت في بناء نظام بيئي متكامل لـ«إنترنت الأشياء».



وأكد أن مجموعة زين تلتزم بالعمل عن كثب مع المؤسسات من جميع الأحجام لتزويدها بالاتصالات اللازمة وأحدث الحلول المطلوبة لتنمية الأعمال بكفاءة وفعالية، حيث تستثمر المجموعة في أحدث الابتكارات وتقدم أحدث وأفضل المنتجات للكيانات الحكومية، من خلال التمكين الرقمي، الذي توسعت فيه بشكل مكثف بإطلاق خدمات استضافة البيانات، والخدمات السحابية التي توفر إمكانية الوصول الشامل إلى المنتجات والخدمات.



وتابع قائلا: «تساعد خدمات النطاق العريض فائقة السرعة على تسريع التحول الرقمي لمجتمعاتنا، وتسعى زين جاهدة لتوفير اتصال ثابت موثوق به لعملاء الأعمال السكنية والتجارية من خلال شبكات الألياف الخاصة بها أو من خلال الشراكات الاستراتيجية».



تكنولوجيا «FinTech»



وفي مجالات التكنولوجيا المالية التي تشهد نموا متسارعا في محفظة أعمال المجموعة قال الخرافي «تواصل زين استثماراتها في بناء مجالات أعمال الشركات الناشئة والابتكارات الرقمية سريعة النمو، والتكنولوجيا المالية FinTech، إذ تتجه للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس (البنوك المنافسة) في أسواق الشرق الأوسط، حيث تتطلع المجموعة إلى إنشاء مجتمعات قائمة على التكنولوجيا».



وقال الخرافي «في اتجاه آخر، وبعد نجاح خطط المجموعة في إطلاق منصة الإقراض المصغر (تمام) في المملكة السعودية، التي حققت نموا كبيرا في العام الأخير، تتجه الشركة للتوسع في خدمات الإقراض المصغر في أسواق المنطقة، كما أثمرت جهود المجموعة في الدفع نحو خدمات القطاع الرقمي، والدخول في خدمات المدفوعات الإلكترونية بنجاح شركة زين في الحصول على رخصة الدفع المسبق لشركة زين كاش».



وكشف الخرافي أن شركة زين كاش الأردن نجحت خلال هذه الفترة في توقيع اتفاقية مع شركة ويسترن يونيون للتحويلات المالية الدولية، كما حصلت على موافقة البنك المركزي الأردني لتتولى تنفيذ حلول بطاقات الائتمان، وأبرمت شركة زين السودان اتفاقية مع شركة VISA لتصبح المصدر الحصري لبطاقات فيزا بشكل مباشر أو عن طريق بنك مرخص، بالإضافة إلى تأسيس شراكة بين زين جنوب السودان وMGurush لخدمات المحافظ الإلكترونية، والدفع الإلكتروني».



محطات وصفقات في 2021



٭ بيع وإعادة تأجير أبراج شركة زين الأردن بقيمة 88 مليون دولار



٭ تلقت المجموعة عرض شراء لأبراج زين السعودية بقيمة 807 ملايين دولار.



٭ تلقت المجموعة عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على 100% من حصة المجموعة في شركة زين السودان، والشركة الكويتية السودانية القابضة بقيمة 1.3 مليار دولار.



٭ توسع قوي في خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية:



ـ عدد العملاء على منصات المجموعة بلغ 1.5 مليون مستخدم.



ـ عدد البطاقات أكثر من 269 ألف بطاقة، بحجم معاملات بلغت أكثر من 24 مليون معاملة.



ـ بلغت قيمة الصفقات المنفذة أكثر من 2.3 مليار دولار.



ـ نمو كبير في منصة الإقراض المصغر «تمام» ـ التابعة لشركة زين السعودية.





«زين» الأفضل في الحوكمة

أكد الخرافي أن مجموعة زين تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والسلوك الأخلاقي، ومتطلبات العمل القانونية والتنظيمية، من خلال تطوير عملياتها بما يعكس أحدث التطورات في ممارسات حوكمة الشركات، وتحرص المجموعة على تمكين أفضل لأصحاب القرار من خلال الاشتمال والتنوع والعمل بنزاهة من خلال الالتزام بمدونة السلوك.



وبين أن مجلس الإدارة يعمل على زيادة الوعي بخصوص القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية استجابة للتوجهات العالمية، لذلك قامت المجموعة بوضع سياسات جديدة لتتماشي مع هذه المبادئ، بالإضافة إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال سياسات وإجراءات على مستوى التحدي، تأخذ في الاعتبار التحديات والمخاطر المتوقعة».



تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج



قال الخرافي «تدرك مجموعة زين أن التوجه الاستراتيجي نحو مجالات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، سيدفع بخطط أعمالها لتجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية، إذ تعزز هذه الخطوة من وصولها إلى الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبناء مراكزها الإقليمية للاستضافة السحابية والأمن السيبراني».



وأضاف قائلا «في هذا المسار، تواصل مجموعة زين البحث عن الفرص التي توفر لها استفادة على المدى الطويل، وبشكل أكثر استدامة، حيث تنظر إلى مجالات الأعمال في تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج باعتبارهما إحدى الركائز الرئيسية لعملياتها، إذ ادخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع TASC Tower، حيث دخلت شركة زين الأردن في اتفاقية نهائية مدتها 15 عاما لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية المادية لمحفظتها المكونة من 2607 برج اتصال في الأردن مقابل 88 مليون دولار».



وأوضح الخرافي «دفعت هذه التطورات إلى التمهيد للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية لبيع وإعادة استئجار أبراج زين العراق، وحاليا دخلت المجموعة في صفقة أبراج زين السعودية (حاليا، مجلس إدارة شركة زين السعودية وافق على العرض الملزم المقدم من تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة رئيسية من البنية التحتية لأبراج الشركة)».



إطلاق كيانات جديدة



كشف الخرافي عن أن مجموعة زين أطلقت شركة زين فينتشرز لتقود محفظة استثماراتها وفتح الباب أمام فرص استثمار مستقبلية، ووسعت زين علاقتها مع صناديق رأس مال استثماري إقليمية ودولية مثل: MEVP، Wamda، Colle Capital، BECO CAPITAL، وvalor capita.



وأضاف قائلا «وقعت شركة زين فينشرز خلال العام 2021، مذكرة تفاهم مع شركة Pipe، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها الولايات المتحدة ـ أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية ـ وشركة Pipe واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموا».



وأشار إلى أن المجموعة استثمرت خلال هذه الفترة في شركة Swvl المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، كما انضمت «زين فينتشرز» إلى مجموعة مستثمرين عالميين للاستثمار في منصة ZoodPay، التي تقدم حلولا في أنظمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» في الأسواق الناشئة.



وبين الخرافي أن المجموعة أطلقت كيانها التكنولوجي ZainTech في أسواق الشرق الأوسط، الذي يضم أعمال شركة NXN ـ ذراعها التشغيلية في مشاريع المدن الذكية ـ وأعمال شركتها Zain Data Park -المركز الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني.



وذكر الخرافي أن مجموعة زين واصلت ترقية وتنويع خدماتها الرقمية بهدف توسيع نطاقها وزيادة إمكانية الوصول إليها، إذ استخدمت شركات المجموعة خدمات متعددة على «واجهة برمجة التطبيقات» (API) التي توفر منظومة بيئية فريدة من نوعها في المنطقة مع وصول شامل لمجتمعات المطورين الدوليين ومقدمي الخدمات الرقمية لشبكة تتألف من سبعة مزودي اتصالات.



مجموعة أكثر اشتمالية.. ورائدة بالتصدي لتغيرات المناخ



أكد الخرافي أن مجموعة زين تحرص على العمل بثبات في تطوير منظومة تكنولوجيا الاتصالات، وذلك، انطلاقا من قوة التزامها بعقدها الاجتماعي، حيث تواصل جهودها في إحداث تغييرات منهجية في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال توفير الوصول إلى اتصالات هادفة، مبينا أن تغير المناخ يمثل أهمية ملموسة بالنسبة لأعمال المجموعة، وقد احتلت المجموعة المركز الأول في مجالات التصدي لتغير المناخ على مستوى كافة الصناعات، وانضمت إلى فئة قادة الشركات العالمية التي وصلت إلى مستوى الريادة في مجالات التصدي لتغير المناخ في مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP).



وفي مجالات التنوع والاشتمال التي كانت المجموعة سباقة فيها على مستوى أسواق المنطقة، أشار الخرافي إلى أن تتويج «زين» بجوائز إقليمية ودولية في مجالات التنوع والاشتمال هو شهادة ليس فقط على مدى إيماننا برسالتنا، لكن أيضا على مدى مثابرتنا في الاستمرار في إحداث التغيير الإيجابي داخل بيئة العمل.



وأوضح الخرافي قائلا: نستهدف في أجندتنا الداخلية تعزيز الابتكار الداخلي من خلال مبادرة ZAINIAC، ونركز في استراتيجية برنامجنا ZY الخاصة بتمكين الشباب على التعاون والتفكير الانتقادي والإبداعي، ونخصص مساحة كافية لاستقطاب الشباب الخريجين لبرامج جيل Z، ومبادرات التوجيه والإرشاد العكسي، وتطوير القيادات.



نسعى إلى الوفاء بوعدنا بأن نصبح مؤسسة أكثر اشتمالية، وفي هذا الإطار نعزز جهودنا في برامج الاحتواء والادماج.



التحول لنشر التقرير السنوي في نسخة رقمية



وفقا لرؤية مجلس الإدارة لمعالجة بصمة مجموعة زين البيئية، وبما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة، فإن المجموعة ولأول مرة تقوم بنشر تقريرها السنوي في نسخة رقمية فقط، والتوقف عن الطباعة الورقية، يمكن الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2021 على الرابط التالي: https://zain.com/en/investor-relation.