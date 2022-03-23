وصول كميات كافية من المواد الغذائية الرئيسية ومعدل تدفقها إلى الموانئ ممتاز.. ولم نلاحظ ارتفاعاً مصطنعاً في الأسعار

العنزي: لمسنا انضباطاً في السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة والأسعار في متناول الجميع

عاطف رمضان



قام وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بمرافقة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد العنزي وعدد من مسؤولي ومفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بجولة تفتيشية على اسواق محلات الجملة في منطقة الشويخ.



وقال الوزير فهد الشريعان في تصريح صحافي على هامش الجولة ان الهدف من الحملة التفتيشية التأكد من التزام الأسواق الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية في منطقة الشويخ.



وأضاف ان حملات التفتيش تهدف الى التأكد من الأسعار وعدم وجود ارتفاعات مصطنعة، كاشفا عن ملاحظات وردت إلى الوزارة بشأن ارتفاع بعض انواع الزيوت.



وأشار إلى ان الوزارة حريصة على السلع وتوفيرها لاسيما التي ستشهد إقبالا خلال فترة شهر رمضان المبارك.



وطمان الشريعان بأن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية متوافر والدعوم قائمة، وأشار إلى عدم ملاحظة ارتفاع مصطنع في الأسعار.



وطمان في الوقت نفسه المستهلكين الى وصول كميات كافية من المواد الغذائية الرئيسية وان معدل تدفقها إلى الموانئ ممتاز، وأن المخزون مطمئن ويكفي لمدة جيدة.



من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف والوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد العنزي ان مفتشي الوزارة قاموا بجولة تفتيشية معتادة على الأسواق المركزية في منطقة الشويخ بحضور الوزير الشريعان، مشيرا الى انه خلال الجولة التفتيشية لمسوا انضباطا في السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة، وان اسعار السلع في متناول الجميع.



وأوضح انه وفقا للارتفاعات العالمية الطبيعية التي نراها الآن لا توجد ارتفاعات مصطنعة للأسعار.



ولفت الى ان مفتشي الوزارة قاموا بضبط عدد من المحلات التي تورطت بمخالفات عبارة عن ارتفاعات مصطنعة للأسعار، وتم مخالفتها وجار اغلاقها.



ونوه الى انه تم ضبط عدد من المخالفات وضبط مخزن كبير خلال هذه الجولة. وقال: مفتشو الوزارة سوف يتواجدون بشكل يومي سواء في منطقة الشويخ لمراقبة محلات الجملة وكذلك باقي مناطق الكويت في محلات الجملة الاخرى، وان المفتشين يعملون بشكل جاد لخدمة المستهلكين لضمان عدم تعرضهم للغش او الخداع وضمان عرض السلع بشكل طبيعي من دون اساليب اخرى غير قانونية.



وأوضح ان المخالفات تنوعت ما بين غش تجاري وتغيير في تواريخ الصلاحية لمنتجات مثل المكسرات وتمت مخالفة ثلاث محلات تورطوا برفع مصطنع لسلع غير اساسية.



وزاد قائلا: اما السلع الأساسية فهناك استقرار كامل في اسعارها ونراقب الأسعار العالمية ونحاول ان نخفف من أثرها على السوق المحلي.