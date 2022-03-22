حرباوي: حفلان جديدان عقب عيد الفطر الأول لحماقي والثاني للرسام ومفاجأة



ياسر العيلة



الجمهور الكويتي على موعد يوم الجمعة المقبل (25 مارس) مع حفل غنائي ساهر كبير بنكهة عراقية يقام على مسرح «حولي بارك» ويحييه النجم العراقي حسام الرسام والنجمة العراقية أصيل هميم، ومن إنتاج شركة «المسيليم برودكشنز» للمنتجين ضاري المسيليم ومحمد حرباوي الذي تحدث لـ «الأنباء» عن تفاصيل الحفل، قائلا: كعادتنا في شركة «المسيليم برودكشنز» نقدم الترفيه للجمهور بشكل مختلف ومميز، وعقب فترة غياب طويلة بسبب جائحة كورونا قررنا العودة من جديد وبشكل قوي، وكان أمامنا أكثر من تصور لهذا الحفل حتى استقررنا على أن تكون العودة من خلال حفل غنائي بنكهة عراقية نظراً للشهرة الكبيرة التي تحظى بها الأغنية العراقية المحببة للجميع.



وأضاف حرباوي: اخترنا اثنين من المطربين لهما شعبية كبيرة في الكويت والعالم العربي وهما المطرب الكبير حسام الرسام والمطربة أصيل هميم، وسيقام الحفل في مسرح «حولي بارك» الذي يتسع لـ 3500 كرسي، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات وبتصميم وديكور سينال إعجاب الحضور بإذن الله.



وتابع: سيصل المطرب حسام الرسام فجر يوم الجمعة وتصاحبه فرقته الموسيقية الخاصة التي تضم عازفين من العراق وتركيا، فيما تصل المطربة أصيل هميم يوم الخميس وتصاحبها في الحفل فرقة «آرت قروب» الكويتية، كاشفا عن أنه عقب عيد الفطر المقبل سيكون الجمهور على موعد مع حفلين جديدين، الأول سيحييه النجم المصري محمد حماقي، والثاني وبناء على رغبة الجمهور الذي لم يتمكن من حجز مقاعد في حفل الجمعة المقبل قررنا أن يكون للمطرب حسام الرسام أيضا، بالإضافة لمطرب آخر سيكون مفاجأة سيتم الإعلان عنها قريبا.



واختتم حرباوي كلامه، قائلا: نحن نسعى كشركة «المسيليم برودكشنز» أن نعمل على إرضاء الجمهور وتقديم حفلات تضم مطربيهم المفضلين.