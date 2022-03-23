استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس ماري مي سايمون حاكم عام كندا الصديقة والقائد العام للقوات الكندية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت وكندا الصديقة وسبل تطويرها وتنمية أطر التعاون وتعزيزها على كافة الأصعدة والمجالات.



وقد حضر المقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشيخ باسل الصباح المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرتنا لدى كندا ريم الخالد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين المستشار نواف الأحمد.



كما قامت الحاكم العام لكندا ماري سيمون والوفد المرافق لها بزيارة إلى بيت السدو الكويتي.



رافقتها خلال الزيارة سفيرتنا لدى كندا ريم الخالد.



واطلعت خلال الزيارة على تراث وتاريخ السدو بما يحتويه من تقاليد كويتية في فن حياكة الصوف وصناعات النسيج التراثية.



وكانت حاكم عام كندا الصديقة ماري سيمون والوفد المرافق لها وصلت إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وكان في استقبالها على أرض مطار الكويت الدولي المستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. باسل الصباح وسفيرتنا لدى كندا ريم الخالد.