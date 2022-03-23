أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السابعة من (N1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (210) قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 16/1/2001.



وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يوم الخميس والأحد 24 و27 الجاري



وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 28 الجاري



وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 30 الجاري



ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



علما بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الى الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين والموافق 28/3/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وتهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين للتعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه.



وفيما يلي الأسماء:



٭ محمد إبراهيم فوليت علي



٭ متعب نهار بجاد المطيري



٭ مانع كامل مانع الشمري



٭ وليد خلف منصور العنزي



٭ محمد ثويني محمد الذايدي



٭ سلطان نادر سلطان الدبوس



٭ نصرالله بدر إبراهيم النصرالله



٭ فهد حسين علي الخليفة



٭ خالد كريم صويان الفضلي



٭ سرور عبدالكريم سالمين سرور



٭ علي مهدي عوض الشمري



٭ عبدالعزيز جلال محمد حسين الحسيني



٭ طلال عبدالله حيدر النقي



٭ مشاري محمد سعد الجناع



٭ خضير عبدالله خضير مبارك



٭ حمد أحمد حمد الزمامي



٭ فياض حمد فياض العنزي



٭ عبدالله فلاح سالم الوسمي العازمي



٭ محمد عبداللطيف عبدالرزاق إبراهيم الرقم



٭ وليد خالد سعد الحجيلان



٭ محمد سعد عواد العازمي



٭ ايمن علي محمد بوجباره



٭ جاسم محمد سيف النامي



٭ هاني غانم عراك غانم



٭ عمر محمد عبدالمحسن العساف



٭ محمد مهنا خليفة ياسين الزيدان



٭ علي أحمد كارون عبدالسيد



٭ هاشم عبدالكريم عبدالله ابوالحسن



٭ سعدون صالح سعدون العتيبي



٭ محمد عبدالله حمد العنزي



٭ علي عبدالرضا علي عبدالله



٭ يعقوب جاسم عودة الفضلي



٭ خالد سالم دابس الرشيدي



٭ فهد عبدالعزيز علي شامخ



٭ أحمد جاسم مبارك الجاسم



٭ محمد مصطفى محمد صالح الريس



٭ فهد مطلب زعل العازمي



٭ ايوب أحمد محمد السيد



٭ انور سالم خلف الرامزي



٭ محمد شنيان منصور الهاجري



٭ فهد ماضي عساف المطيري



٭ مهلى فارس اسمر الفضلي



٭ نايف نزال حمود العازمي



٭ مرضي حجي مرضي الرشيدي



٭ يوسف محمد صالح الصراف



٭ بدر جميل بدر الفرحان



٭ نبهان ضعيان امحيبس العنزي



٭ مجبل مطر رحيم المطيري



٭ بدر عبدالله مطلق مجبل



٭ صلاح عطية عبيد الشمري



٭ سعد عايض سعد الرشيدي



٭ فيصل عبدالله علي العوضي



٭ مشاري أحمد حسن الجسمي



٭ سامي ماطر مروى الظفيري



٭ وليد محمد فهد العجمي



٭ وليد سعود هويل العضيله



٭ انور عيد عويض العازمي



٭ محمد عاشور محمد حسن



٭ عبدالرحمن شلاش سعود العجمي



٭ محمد مشلح فنيسان السعيدي



٭ مشعل ذعار غزاي العتيبي



٭ فهد ناصر ثامر فهد



٭ محمد علي حمد الفهد الحمد



٭ ايتام عذبي عقيل نويديس الحسيني



٭ بدر جلوي ضيف الله الديحاني



٭ حمد علي شداد الوتيد



٭ أحمد خالد عريفج العازمي



٭ صلاح منصور مريخان العازمي



٭ يوسف سعران مزيد المطيري



٭ مشعل انور نوري عبدالقادر



٭ مشعل محمد مسعود محمد



٭ منير مبارك سكران السهلي



٭ سالم مروى متعب الشمري



٭ صلاح مبارك سالم العازمي



٭ بدر ناصر نشاط العتيبي



٭ حمد فهد محمد الدريب العجمي



٭ محمد حباج دخيل الله العازمي



٭ فاروق جاسم أحمد عبدالرسول



٭ إبراهيم محمد إبراهيم الشطي



٭ حامد راشد جازع العازمي



٭ سعد مخلف اللحيدي سرور



٭ محمد جاسم علي باقر



٭ عبدالعزيز مشعان محمد المطيري



٭ صالح علي غلوم جاولي



٭ صلاح راشد صالح العازمي



٭ محمد حسين علي السلامين



٭ فيصل سليمان فريج الفريج



٭ مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي



٭ عياد مصلح عايد الرشيدي



٭ فيصل أحمد خالد العليان



٭ معمر نايف عبدالله العتيبي



٭ علي عباس أحمد حسين



٭ خلف حويان راشد المطيري



٭ حمود راضي صالح العليوي العازمي



٭ سلمان علي مجبل ادويهيس



٭ عادل عبدالرضا حسن رضا



٭ نواف راشد عوض الجويسري



٭ فواز محمد مرزوق العازمي



٭ فايز تركي مرزوق الشويب



٭ محمد طارق محمد بوخضور



٭ طارق سليمان حسين الياسين



٭ علي عبدالرسول اسماعيل عبدالرسول



٭ جراح مرزوق الحمد الدوسري



٭ فالح محسن عايض المطيري



٭ فيصل ياسين فيصل الخالدي



٭ عيد محمد عبدالله الشمالي



٭ مشعل مطلق مفرح الرشيدي



٭ محمد بطاح سالم الدويهيس



٭ بدر ناصر أحمد الشبيكي



٭ طلال فالح مطلق السبيعي



٭ وائل أحمد عيسى الشرهان



٭ عبدالله سالم فهيد العجمي



٭ محمد عبدالهادي عبدالرحيم محمد



٭ سعود سعد سعود المحجان



٭ بدر سلامة موسى الرشيدي



٭ جمال علي محمد صالح القطان



٭ فراس محمد شيخان الفارسي



٭ عبدالله محمد ضميد العجمي



٭ فهد سالم سيف الحجيلان



٭ صلاح خالد مرزوق العازمي



٭ طامي ردن دندن المطيري



٭ طلال فيصل عبدالعزيز العازمي



٭ هادي شاجع جمعان الهاجري



٭ أحمد محمد عبدالعزيز البنوان



٭ فايز خلف جلعود حمدان



٭ عمر عايد صليهم الهاجري



٭ عبدالله سعود محمد العجمي



٭ بدر دغيم خلف العازمي



٭ جعفر محمد علي نورالدين



٭ بندر مبارك عبدالله المرتجي



٭ خالد حمود جعيلان الدغباسي



٭ نشمي حمدان فالح العازمي



٭ خالد بادي صالح الرشيدي



٭ محمد يعقوب يوسف العلي



٭ علي عبداللطيف ضيدان الضفيري



٭ محمد جاسم حسين علي



٭ جابر عبدالله هلال الحميدي



٭ عبدالرحمن عوض كليب المطيري



٭ حيدر اسماعيل حيدر القلاف



٭ أحمد مجيد عبدالله كرم



٭ فلاح غالب عوض الديحاني



٭ مبارك حمد مبارك العجمي



٭ عبدالله عبدالعالي عبدالله الجيعان



٭ شاهين صقر غانم الشاهين



٭ مصطفى حسن محمد الكندري



٭ يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول



٭ عبدالرحمن مجعد مرزب العتيبي



٭ محمد جاسم علي الكندري



٭ عبدالله سعود عبدالله الشطي



٭ عبدالمجيد ملبس سالم الهاجري



٭ إبراهيم لافي ضيف الله العتيبي



٭ فيصل صالح محماس العتيبي



٭ هيثم سليمان خليل القطان



٭ سعد فلاح سعد غريب



٭ خالد ناصر محمد علي



٭ جابر يعقوب أحمد علي



٭ عاصم عبدالله العيسى الخالد



٭ حسين علي مبارك المجعد



٭ عبدالله بطيحان دغيم المطيري



٭ عبدالله سعد هادي الرشيدي



٭ محمد هزاع عبدالله الهاجري



٭ سليم نواف سليم سرور



٭ محمد عبدالله إبراهيم الخضر



٭ عناد حبيب مرزوق الرشيدي



٭ فيصل ماجد سعد المطيري



٭ مزيد غازي محمد شوق الرشيدي



٭ خالد حامد باتل المطيري



٭ أحمد مجبل مزرم الدواي



٭ سحمي مهدي مزعل السبيعي



٭ عادل مبارك مضحي المطيري



٭ ناصر صقر فالح المطيري



٭ خالد محمد عايش الرشيدي



٭ محمد عبدالله فالح الرشيدي



٭ ثامر ناصر عوض العدوان



٭ أحمد عبداللطيف إبراهيم القلاف



٭ فيصل حميد صحن العازمي



٭ علي محمد عبدالله الفودري



٭ مزيد باني دخيل المطيري



٭ بدر عبدالله سعيد العازمي



٭ ثامر محمد صالح الشايع



٭ صلاح سالم محمد التناك



٭ جمال عيسى محمد الجيران



٭ نواف مطر بشر العازمي



٭ منصور جحيل طعمة الخالدي



٭ عبدالله عيسى إبراهيم النشمي



٭ ثامر عوض راشد االمهيميل



٭ فهد محمد حباب الرشيدي



٭ محمد حسن علي الشختلي



٭ سعد مطلق عبدالله المطيري



٭ حباب عايض حباب الرشيدي



٭ جمعان راشد فالح العازمي



٭ محمد ابل حسن محمد



٭ أحمد عبدالمحسن سيد أحمد الرفاعي



٭ صالح خالد حسين السوراج



٭ فهد راشد عبدالطيف الحاتم



٭ علي ربيع عبدالله المري



٭ علي ناصر جزا المطيري



٭ سالم جاسم سالم المخلف



٭ عادل صالح عبدالله القفاص



٭ وليد حسين يعقوب الشامي



٭ فهد علي فهد المطيري



٭ عبدالله حمد عبدالله حمد



٭ خالد علي اسماعيل العسكر



٭ انور عبدالله اسماعيل العبدالله



٭ خالد ظافر سالم العنزي



٭ فهد مبارك عساف العجمي



٭ رشيد مجبل محمد فالح



٭ نايف بخيت فهد العتيبي



٭ نواف نافع محمد العنزي



٭ أحمد محمد حمد الغريبه