نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة النقل الروسية قولها إن 78 طائرة روسية احتجزت في الخارج، لكن شركات الطيران المحلية سجلت ما يقرب من 800 طائرة أجنبية في روسيا.



وقالت وزارة النقل إن روسيا استرشدت بتجربة إيران في كيفية خدمة الطائرات بوضع مماثل.



وكانت وكالة الأنباء الروسية (تاس) ذكرت في 14 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.



ومنحت العقوبات التي فرضت على موسكو لشركات التأجير مهلة حتى 28 مارس لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.



وتلقي العقوبات التي طالت قطاع الطيران الروسي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل، وليس فقط على الشركات الروسية، لاسيما على المصنعين وشركات التأجير والتأمين ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية مثل Aeroflot وS7 Airlines وAirBridgeCargo.