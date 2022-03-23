أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الثلاثاء غياب مومي نجامالو، أحد أبرز نجوم الفريق، عن المواجهتين أمام الجزائر في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وذكر الاتحاد الكاميروني، في حسابه على تويتر، إن نجامالو تعرض لإصابة مع فريقه يانج أولد بويز السويسري في نهاية الأسبوع وسيغيب عن المواجهتين أمام الجزائر يومي 25 و29 الجاري.



وأوضح اتحاد الكرة الكاميروني ان سوايبو مارو لاعب نادي القطن الكاميروني هو من سيعوض نجامالو.



ويأتي الإعلان عن غياب نجامالو بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد غياب فرانك زامبو أنغويسا، لاعب خط وسط نادي نابولي الإيطالي، عن مواجهة الجزائر، بداعي الإصابة، وتعويضه بلاعب ليماسول القبرصي أرنو جوم.



كما تعرض أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، لحادث سير عندما كان متجها من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا للانضمام لمعسكر الأسود، لكنه خرج سالما دون أن يتعرض لإصابات بالغة.