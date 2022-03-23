الدوحة - فريد عبدالباقي



يفتتح منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم مشواره في بطولة دبي الودية الدولية تحت 23 عاما التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتعاون مع «ايست سبورت السويدية الدولية»، بمواجهة منتخب تايلند في الـ 3:00 عصر اليوم على ستاد مكتوم بن راشد، ويلعب مباراته الثانية أمام اليابان في الـ 3:00 عصر السبت المقبل على ستاد نادي ضباط شرطة دبي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب القطري للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي ستقام في مدينتي طشقند وقرشي بأوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.



وتشهد بطولة دبي الودية الدولية تحت 23 عاما مشاركة 10 منتخبات، هي: قطر، الإمارات (المستضيف)، السعودية، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلند، إلى جانب منتخب أوروبي كرواتيا.



وتقام بطولة دبي من 3 جولات، يلعب كل منتخب جولتين، أولى وثانية، في حين تقام الجولة الثالثة يوم 29 مارس للمنتخبات صاحبة أعلى نقاط.



وديتا «العنابي»



هذا، وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن مواعيد المباريات الودية المزمع إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة)، حيث يلتقي منتخبا سلوفينيا وكرواتيا في الـ 5:00 مساء السبت المقبل على ستاد المدينة التعليمية، وعلى الملعب نفسه يلتقي منتخبا قطر وبلغاريا في الـ 8:30 مساء، تلعب بلغاريا المواجهة الثانية أمام كرواتيا في الـ 5:00 مساء 29 الجاري على ستاد المدينة التعليمية، على أن تلتقي قطر مع سلوفينيا في الـ 8:30 مساء على الملعب نفسه.



إلى ذلك، دخل نادي الريان في مفاوضات جادة مع المدرب الحالي لفريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الركراكي لخلافة الفرنسي لوران بلان الذي تم الاستغناء عنه والاستعانة بالمدرب التشيلي لمنتخب قطر الأولمبي نيكولاس كوردوفا بشكل مؤقت.



ويسعى نادي الريان إلى حسم هوية المدير الفني سريعا، قبل خوض معترك دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يلعب الريان ضمن المجموعة الأولى برفقة الهلال السعودي حامل اللقب، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، والشارقة الإماراتي، في مدينة الرياض، وستقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل، في السعودية بنظام التجمع.



وسبق للمدرب المغربي وليد الركراكي تدريب فريق الدحيل القطري وتوج معه بلقب الدوري، ويسير الركراكي بصورة جيدة مع فريقه الحالي الوداد المغربي، حيث يتصدر جدول الترتيب بعد الجولة الـ 20 برصيد 43 نقطة، وقاد الفريق لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز على الزمالك المصري ذهابا وإيابا (3-1) و(1-0) في دور المجموعات.



ويرتبط الركراكي بعقد مع الوداد البيضاوي حتى 30 يونيو المقبل.