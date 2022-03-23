طارق عرابي

انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم (الأربعاء) انتخابات الدورة الحادية والثلاثين لانتخاب نصف أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، والتي يتنافس فيها 30 مرشحا ومرشحة على 12 مقعدا هي إجمالي أعداد المقاعد المتاحة فقط من أصل 24 مقعدا مخصصة لأعضاء الغرفة، فيما من المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وضمت قائمة المرشحين للانتخابات النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت الاسماء التالية:

1 ـ إبراهيم عبدالله التويجري.

2 ـ أسامة جواد بوخمسين.

3 ـ أنفال نبيل الملا.

4 ـ بدور خالد المطيري.

5 ـ بدور بدر السميط.

6 ـ جراح نواف العنزي.

7 ـ حسين علي محمد حاجي.

8 ـ حمد مساعد بدر الساير.

9 ـ حمود ماطر الرشيدي.

10 ـ خالد مشاري الخالد.

11 ـ خالد مهلهل المضف.

12 ـ صالح فايز حامد البغيلي.

13 ـ ضرار يوسف الغانم.

14 ـ عبدالعزيز يوسف أحمد.

15 ـ فهد خالد حمود الدبوس.

16 ـ فهد يعقوب الجوعان.

17 ـ ماجد عقيل هلال المطيري.

18 ـ محمد جاسم الصقر.

19 ـ محمد صادق القطان.

20 ـ د. محمد عبدالرضا كاكولي.

21 ـ مساعد عبيد عوض الخالدي.

22 ـ مشاري حمد مشاري المراغي.

23 ـ مصعب سالم محمد النصف.

24 ـ هنادي مناحي الهاجري.

25 ـ وفاء أحمد القطامي.

26 ـ سعود نمشان النمشان.

27 ـ علي حسين العازمي.

28 ـ جاسر مساعد النجدي.

29 ـ جاسم محمد بومجداد.

30 ـ غازي عبدالمجيد الدوسري.

قائمتان و6 مستقلين

وتتنافس في هذه الانتخابات قائمتان رئيسيتان هما قائمة «الأسرة الاقتصادية» التي تضم كلا من: محمد الصقر، ضرار الغانم، أنفال الملا، فهد الجوعان، أسامة بوخمسين، فهد الدبوس، حمد الساير، محمد كاكولي، خالد الخالد، مصعب النصف، خالد المضف ووفاء القطامي.

فيما تضم قائمة «التغيير» كلا من: بدور السميط، جاسر النجدي، جراح العنزي، حسين حاجي، سعود النمشان، صالح البغيلي، عبدالعزيز المبارك، علي العازمي، غازي الدوسري، محمد القطان، مشاري المراغي وهنادي الهاجري، إلى جانب 6 مرشحين مستقلين هم: إبراهيم التويجري، حمود الشريكة، عبدالعزيز يوسف، ماجد المطيري، مساعد الخالدي وجاسم بومجداد.

وكانت «الأنباء» قد انفردت بخبر تغيير ثلث أعضاء قائمة الاسرة الاقتصادية، وذلك بعد أن قرر كل من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان وأعضاء الغرفة (وليد الدبوس، عبدالله الملا، ساير الساير) عدم خوضهم الانتخابات الحالية وإفساح المجال أمام شخصيات جديدة للدخول إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.