اسامة ابو السعود

أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي، ان كلمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عقب الاحتفال بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي اثلجت صدور جموع العاملين بالقطاع النفطي، وهي وسام على صدورنا جميعا بأهمية الاعتماد على العناصر الوطنية للنهوض بالقطاع النفطي .

ودعا العتيبي في تصريح صحافي، إلى اعتبار توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ب " تكويت " القطاع النفطي والاعتماد على أبناء الكويت والبدء في تطبيق سياسة الإحلال التي كنا ننادي بها في اتحاد البترول منذ سنوات على أرض الواقع.

وشدد العتيبي على أن القيادة السياسية تدرك بقوة جهود أبناء الكويت العاملين في القطاع النفطي، والذين واصلوا العمل ليل نهار خلال ازمة كورونا وقام ابناء الكويت من عمال القطاع بتشغيل كامل لجميع حقول الإنتاج والمصافي وموانئ التصدير ولم يتوقف الإنتاج لحظة واحدة خلال الأزمة ولله الحمد .

وقال العتيبي ان جهود ابناء القطاع النفطي لم تتوقف فقط على تشغيل الانتاج وتصدير النفط الكويتي المصدر الاول للدخل، بل قاموا خلال الأزمة بإنجاز جديد يحسب لهم وهو تشغيل مشروع الوقود البيئي، والذي اكتمل بفضل الله ثم بجهود ابناء الكويت من عمال القطاع وتشرفنا جميعاً بافتتاحه من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله ورعاهما .

وختم العتيبي تصريحاته بالتاكيد على ان الازمات التي يشهدها العالم حاليا ومنها الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت ضرورة تنمية وتطوير المشروعات النفطية في الكويت وفتح افاق التوظيف وتعيين المزيد من الشباب الكويتي المؤهل في هذا القطاع الضخم .