اسامة ابو السعود

هنأ رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض جميع العاملين في شركة البترول الوطنية بتدشين التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي تحت رعاية وبحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

ورفع عوض أسمى آيات التهاني و التبريكات الى سمو الأمير وسمو ولي العهد بهذا الإنجاز الذي قامت به سواعد كويتية، معتبرا أن توجيهات سمو ولي العهد بضرورة الاعتماد على الكوادر البشرية الكويتية هو رسالة واضحة للقيادات النفطية بأهمية تكويت القطاع النفطي كاملا وإعادة الدورات التدريبية والتأهيل إلى سابق عهده لمزيد من تطوير العمالة الكويتية والاعتماد عليها والإسراع بعملية التكويت في القطاع النفطي وهو ما ننادي به منذ سنوات .