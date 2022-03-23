ذكر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، أن الانتخابات انطلقت الساعة الثامنة صباحاً، حيث كان الإقبال جيدا إلى حد الساعة، علماً أن ما يقارب 11 ألفا سحبوا البطاقة الانتخابية، وعادة ما يكون هناك 6 إلى 7 آلاف مصوت.

وأفاد بأن «الغرفة» ستشهد إقبالاً أوسع بعد الساعة 11 صباحا، في مؤكدا أن هذه الانتخابات تنطبق عليها شروط الشفافية والمصداقية حتى تفضي إلى مؤسسات برغبة شعبية واضحة.

وأضاف المدعج أن مساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت طويلة في الاقتصاد الكويتي، لخدمة البلاد وتحريك الاقتصاد الوطني.