قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان خلال انتخابات «الغرفة» اليوم، إنه يعتبر نفسه من جنود «الغرفة» الرائدة، ليس فقط على مستوى الكويت والخليج، إنما أيضا على مستوى الغرفة التجارية العربية والإسلامية وكذلك الدولية.

وأشار الوزان الى أن «الغرفة» تتمتع بالمصداقية، إذ وضعت الأسس فيما يتعلق بحماية رجال الأعمال والدفاع عن قضاياهم وإبداء الرأي في كل مشورة تطلبها الدولة أو مجلس الأمة في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية والإسكان وغيرها في كافة المجالات.



وقال الوزان: «الغرف التجارية هي عماد الاقتصاد ويجب على الدولة الأخذ بمشورتها، لأن رأيها ينبع من الواقع العملي والاقتصادي، الذي على ضوئه باستطاعة الدولة أن تسير إلى الأمام والتقدم والنمو والإنماء في كافة المجالات، إن كانت اقتصادية أو اجتماعية».



وأضاف: «لذلك نجد نحن أنفسنا جزءا من هذه الغرفة خلال الثلاثين سنة التي مضت، ونجد في الأسرة الاقتصادية برئاسة محمد جاسم الصقر، ومنذ ما بعد التحرير أسرة متكاتفة ومتضامنة».

واختتم الوزان بالقول «نبارك للكل في هذا الانتخابات متمنين أن تنجح الأسرة الاقتصادية في معالجة القضايا الاقتصادية في كل المجالات، في ظل انتخابات هادئة تعكس أخلاقيات العمل الانتخابي، من خلال المبارزة بشرف وتخصصية، إذ إنها آراء رجال الأعمال التي تطرح على الناخبين والمنتسبين لاختيار الأفضل.