اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في بالي اليوم ورئيسة مجلس النواب في جمهورية اندونيسيا بوان ماهاراني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.

وفي مستهل اللقاء أعرب الغانم عن شكره وتقديره لاندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على استضافة أعمال المؤتمر وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والميادين لا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما تطرق الاجتماع الى ما يشهده العالم مؤخرا من أحداث وتداعياتها وآثارها على منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تكثيف الجهود البرلمانية وخلق مواقف موحدة تصب في صالح الجميع.

حضر الاجتماع سفير الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى بالي الإندونيسية يوم الجمعة الماضي للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستمر أعماله حتى يوم غد.