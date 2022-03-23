التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في إندونيسيا اليوم عددا من رؤساء الوفود البرلمانية العربية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.

والتقى الغانم كلا على حدة نائب رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، ونائب رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنیة الھاشمیة هيثم الزيادين، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن.



وجرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مجلس الأمة الكويتي وبرلمانات تلك الدول، اضافة الى بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءات سفير الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى (بالي) الإندونيسية يوم الجمعة الماضي للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستمر أعماله حتى يوم غد.