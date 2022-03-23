قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي، طارق السلطان، إن انتخابات غرفة التجارة والصناعة مهمة نظرا للظروف التي تمر بها الكويت، اذا إنها بحاجة لتفعيل دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، منوها بأنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه لن تكون هناك استدامة للدولة.



وشدد في تصريح صحافي بعد إدلائه بصوته في انتخابات الغرفة على ضرورة إشراك القطاع الخاص وتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنمية الدولة.



وتابع ان القطاع الحكومي مهيمن على الاقتصاد مما يقلص الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، مؤكدا على دور الغرفة بهذا الاطار في إيصال الأفكار للحكومة ومجلس الأمة والتي تسهم في إقرار تشريعات تساعد على تنمية الاقتصاد.