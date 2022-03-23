قال مرشح قائمة الأسرة الاقتصادية مصعب النصف، إن دور غرفة تجارة وصناعة الكويت واضح، ودليل على أن الكل يريد المشاركة في اقتصاد البلاد.

وأضاف: «بالنهاية ندعم الديمقراطية وهي مشروعة للكل، ونقبل مقدماً نتائج الانتخابات، ونرى أن الفائر سيعمل بإيجابية في صالح القطاع الخاص».



وأشاد النصف بالدور الممتاز الذي قامت به «الغرفة» خلال أزمة جائحة كورونا، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، حيث عقدت اجتماعات ورفعت توصيات للجهات المختصة.



ولم يخفِ النصف أن دور «الغرفة» استشاري وليس اتخاذ قرار بالنهاية، إذ توجه باتخاذ القرار بما فيه الصالح للقطاع الخاص والشركات بكل أنواعها.



وأوضح أن أزمة كوفيد-19 بدأت تنتهي، لكن البلاد بدأت في الدخول في أزمة اقتصادية تتمثل في أزمة المواد الأولية الضاربة في كل القطاعات نتيجة الوضع السياسي، مشدداً على ضرورة جهوزية الدولة لهذه الأزمة ومواجهتها.