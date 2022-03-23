اكدت المرشحة المستقلة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت بدور المطيري، انها كمرشحة مستقلة تمثل الفئة الشبابية من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت انها تخوض انتخابات الغرفة تحت شعار "صنع في الكويت " وان رسالتها هي تفعيل دور مصانع الكويت المعنية بالامن الغذائي، خاصة وان موضوع الأمن لم يعد يقتصر على الناحية العسكرية وانما اصبح يشمل الأمن الغذائي والصناعي بدليل التجربة التي شهدها العالم اثناء جائحة كورونا عندما أغلقت الدول حدودها ومنعت تصدير مواردها الطبيعية للحفاظ على الامن الغذائي لمواطنيها، بينما لم تتمكن دولة الكويت من ذلك باعتبارها دولة مستوردة لكل شيء.