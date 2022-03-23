قالت مرشحة قائمة التغيير، بدور السميط، إن دور الغرفة استشاري ويحرك الاقتصاد، ولذلك فإنه من واجبنا أيضا طرح القضايا التي تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين أصحاب الأعمال ومنهم المبادرين والمتقاعدين، لأن دور الغرفة غير واضح لتلك الشرائح.

وأكدت أنه "يتوجب علينا تحريك الدعم اللازم وتغيير العرف الذي تتبناه الغرفة منذ الأزل والذي ماعاد مجديا في الوقت الحاضر.

وأضافت أنه لذلك سوف نتبنى اهم القضايا ومنها تعويض او تعاقد مباشر مع أصحاب المشاريع لتخطي تداعيات أزمة كورونا وما احدثته من خسائر، إلى جانب التعديل والاقتراح على قوانين وقرارات المناقصات لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الإجراءات المستندية بطرق إلكترونية متطوره وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ودعم للرسوم في حالة تصدير منتج وطني واستيراد منتجات خاصة للشركات.