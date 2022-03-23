يسدل الستار غدا «الخميس» على منافسات الدور قبل النهائي لدوري كرة القدم العشبي للرجال الذي يقام ضمن دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، حيث يلتقي فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ملعب اللجنة الاولمبية في منطقة جابر الأحمد وتعتبر المباراة قمة منافسات الدوري ونهائي مبكر خاصة ان الفريقين مرشحان لحصد اللقب بناء على نتائج الأدوار الأولى والتي شهدت تألق اللاعبين خاصة فريق التطبيقي الذي سيغيب عنه المهاجم الدولي شبيب الخالدي لتعرضه للإصابة خلال المشاركة في منافسات دوري STC مع كاظمة، ويعتمد أكاديمية سعد العبدالله على خبرة لاعبيه سواء الهواة او المسجلين في الأندية المحلية ومنهم لاعبون في منتخب الشباب والأولمبي.

ووصل قطار منافسات دوري كرة القدم للصالات للرجال إلى المحطة الاخيرة للأدوار التمهيدية بإقامة الجولة الخامسة والتي سيخوض خلالها اربع مواجهات حاسمة لجميع الفرق من اجل التأهل الى دور الثمانية حيث يلتقي الجامعة الأميركية مع كلية الكويت للعلوم، ويتقابل كلية الكويت التقنية مع اكاديمية سعد العبدالله، وكلية الجونكوين مع جامعة الخليج واخيرا التعليم التطبيقي مع كلية القانون.



من جهة اخرى، نجح فريق جامعة الكويت لكرة الصالات النسائية في حصد لقب الدوري برصيد 10 نقاط وجاء جامعة الخليج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، حيث اقيم الدوري بنظام النقاط بمشاركة 5 جامعات وسيتم تتويج الفريق البطل والوصيف خلال حفل الختام الذي سيقام يوم 30 مارس بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.