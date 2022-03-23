علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وزارة التجارة والصناعة حظرت تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية لمدة 4 أشهر.



وفي هذا الصدد، أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية حملت الرقم 31 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الزيوت النباتية ارتكازا على القرار الوزاري رقم 27/2022 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.



وجاء تعميم الجمارك بما نصه: «يحظر تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 31/7/2022 متضمنة الزيوت الخام وغيرها وزيت الخروع وزيت السمسم والزيوت والدهون الميكروبية والدهون والزيوت النباتية وغيرها وجزيئاتها».