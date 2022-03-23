دعا أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب سلمان الحليلة إلى ضرورة الالتفات إلى القضايا والموضوعات المستحقة المطروحة في المحافل البرلمانية القارية والدولية وتكثيف الجهود المبذولة بشأنها بما يصب في مصلحة البلدان والشعوب.

وقال الحليلة في تصريح صحفي اليوم على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المنعقد حاليا في جزيرة بالي الأندونيسية أن المؤتمر تناول عدة ملفات مهمة ودور البرلمانات في المساهمة على حلها.

وذكر الحليلة أن مناقشة المؤتمر لموضوع (حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ) يؤكد أهمية إعادة النظر بتأثير التغيرات المناخية على دول العالم في السنوات الأخيرة، مبينا ‏أن هناك العديد من الدول المتقدمة تكبدت خسائر مادية وبشرية وتدمير للمرافق العامة نتيجة لتلك التغيرات.

‏وفي هذا الصدد دعا الحليلة الحكومة الى تبني المقترحات النيابية المتعلقة بإنشاء جهة متخصصة لإدارة الأزمات وذلك من أجل ضمان سلامة الأفراد والمرافق ومواجهة كافة الأخطار المحتملة والحد من آثارها.