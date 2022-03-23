صاحب السمو للوزراء: ضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلي حسين علي الموسى وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة ووزير دولة لشؤون الشباب حيث أدوا اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

وقد وجههم سموه بتوجيهاته السامية نحو مزيد من الجهد والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن مؤكدا سموه على ضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والمنفعة والرخاء على الجميع والحرص على خدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان وفقا لمسؤولياتهم وان يكونوا أهلا للثقة والامانة التي أوليت لهم لما فيه مصلحة بلدهم الغالي متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.