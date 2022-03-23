قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد بزيارة الى ديوان المحاسبة حيث التقى برئيس الديوان فيصل الشايع وقيادات الديوان، وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة.

وقد عبر الخالد عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة وتعاونه مع وزارة الدفاع في المحافظة على المقدرات المالية للدولة، فهو شريك في العمل من خلال دعمه وتوجيهه ومساندته لجميع ما تقوم به وزارات ومؤسسات الدولة من إجراءات وتعاملات تتم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعتمدة.



وأكد سعي واهتمام وزارة الدفاع على الأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات الواردة من الديوان، والعمل بشكل جدي على تلافيها في كافة الأعمال التي تقوم بتنفيذها، حرصا منها على المال العام، وصونا له من أي تجاوزات أو تعديات قد تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.



رافق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد خلال زيارته معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د. خالد الكندري ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع العميد الركن محبوب المرزوق ووكيل وزارة الدفاع المساعد للشؤون المالية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف معن الرشيد وعدد من قياديي الوزارة.